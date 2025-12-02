Samsunspor, Özel Gereksinimli Çocukların Tasarladığı Formalarla Sahaya Çıktı

Samsunspor futbolcuları, Canik Belediyesi ve TÜBİTAK destekli 'Hayallerine Sınır Yok' projesiyle özel gereksinimli çocukların tasarladığı formalarla Samsunspor–Alanyaspor maçında sahaya çıktı.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 10:07
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 10:07
Samsunspor, özel çocukların tasarladığı formalarla sahaya çıktı

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor oyuncuları, özel gereksinimli çocukların 'Engel yok sevgi çok, hayallerine sınır yok' mesajını taşıyan tasarımlarla sahaya çıkarak önemli bir farkındalık etkinliğine imza attı.

Proje ve katılımcılar

Formalar, Canik Belediyesi tarafından yürütülen ve TÜBİTAK desteğiyle hayata geçirilen 'Hayallerine Sınır Yok' projesi kapsamında hazırlandı. Projede sanat ve psikososyal gelişimi destekleyici eğitimler alan öğrenciler, 7-11 Temmuz 2025 tarihlerinde Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'nde bir araya geldi. Samsun'un farklı ilçelerinden katılan özel gereksinimli öğrenciler eğitimlerde ortaya koydukları çizimleri formalar üzerinde hayata geçirdi.

Seremoni ve formaların önemi

Öğrencilerin 'Sevdamız Samsunspor' diyerek tasarladığı formalar, Samsunspor–Alanyaspor maçının açılış seremonisinde dikkat çekti. Futbolcular, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında özel çocukların el emeğiyle hazırlanan bu formalarla ısınma bölümünü gerçekleştirdi. Formaların arka kısmında yer alan ifade ise şu şekildeydi: Bu tişört Canik Belediyesi tarafından TÜBİTAK desteği ile yürütülen 'Hayallerine Sınır Yok' projesi kapsamında özel gereksinimli öğrencilerimizce kalpten tasarlanmıştır.

Belediye başkanının açıklaması

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, projenin çocuklar için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu vurgulayarak, 'Canik'imizde Temmuz ayında TÜBİTAK desteğiyle gerçekleştirdiğimiz ‘Hayallerine Sınır Yok!’ projemize katılan özel öğrencilerimiz, eğitimler çerçevesinde hazırladığı ve sevgileriyle ilmek ilmek işlediği Samsunspor formalarını futbolcularımıza hediye etti. Çocuklarımız, dün akşam gerçekleşen Alanyaspor müsabakasının açılış seremonisinde futbolcularımızla birlikte bu büyük heyecana ortak oldu. Bu seremoni ve 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün, özel gereksinimli bireylere yönelik toplumsal farkındalığın artmasına katkı sağlamasını diliyorum' dedi.

