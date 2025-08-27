DOLAR
41,04 0%
EURO
47,79 0,16%
ALTIN
4.480,28 -0,17%
BITCOIN
4.610.747,18 -0,91%

Samsunspor-Panathinaikos: Rui Vitoria 'Yüksek tansiyonlu maçlara alışkınız' dedi

Panathinaikos teknik direktörü Rui Vitoria, UEFA Avrupa Ligi play-off rövanşı öncesi 'yüksek tansiyonlu maçlara alışkın' olduklarını söyledi; Bakasetas Türkiye'ye dair duygularını paylaştı.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 19:23
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 19:40
Samsunspor-Panathinaikos: Rui Vitoria 'Yüksek tansiyonlu maçlara alışkınız' dedi

Samsunspor-Panathinaikos maçına doğru

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçı öncesinde Panathinaikos cephesinden açıklamalar geldi. Teknik direktör Rui Vitoria ve oyuncu Anastasios Bakasetas, Samsun'da düzenlenen basın toplantısında takımlarının hedeflerini ve maç atmosferini değerlendirdi.

Rui Vitoria: Yüksek tansiyonlu maçlara alışkınız

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Rui Vitoria, tur ilerledikçe zorlukların arttığını vurguladı ve "Yüksek tansiyonlu maçlar oynamaya alışkın bir takımız. Bu sürekli böyle gidiyor. Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak için elimizden geleni yapacağız. Tüm hocalar takımının eksiksiz olmasını ister. Burada olan futbolcularıma güveniyorum. Hepsi yüzde 100 hazır. Yarın kimin oynayacağına son antrenmanda karar vereceğim. En uygun isimlere görev verip, gruplara kalmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Vitoria, ilk maçta alınan skora rağmen rakibin tehlikeli olduğunu belirterek "İlk maçta iyi bir skor aldık. Her zaman oyunu kontrol etmek isteriz ama bu her zaman yapmak mümkün olmuyor. Karşıda silahları olan ve turu geçmek isteyen bir takım var. Topun bizde olmadığı anlarda oyunu ele geçirmeye çalışacağız." dedi.

Deneyimli teknik adam ayrıca oyuncularının bu tür atmosferlere alışkın olduğunu, gerektiğinde oyunun kontrolünü ele alıp gerektiğinde topu kazanacaklarını söyleyerek, "Oyuncular ne yapması gerektiğini biliyor. Oyuna göre zaman zaman kontrolü ele alacağız, zaman zamanda topu kazanmaya çalışacağız. Takımında tecrübeli oyuncularım var. Böyle atmosferi sürekli yaşıyorlar. Bu atmosferden çok etkilenmeyeceklerdir. Futbol 2 takımın kazanmaya çalıştığı oyun olmasının yanı sıra taraftarların katıldığı bir gösteridir. İlk maçta bizim taraftarların oluşturduğu gibi rakip de aynısını oluşturacaktır. Samsunspor iyi bir takım olduğunu gösterdi. İlk düdükle birlikte üstümüze gelmeye çalışacaklardır." ifadelerini kullandı.

Anastasios Bakasetas: Türkiye'yi seviyorum, siyaseti futbola karıştırmıyoruz

Panathinaikoslu futbolcu Anastasios Bakasetas, zorlu bir atmosfer beklediklerini belirterek, "Futbol oynamayı sevdiğim bir ülkeye geldim. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Trabzonspor'da güzel günler geçirdim." dedi.

Bakasetas, takımının ne yapması gerektiğini bildiğini ve hedefin gruplara kalmak olduğunu vurguladı: "Biz ne yapacağımızı biliyoruz. Teknik direktörümüz bize ne yapmamız gerektiğini anlattı. Galip gelip gruplara kalmak istiyoruz. Küçük de olsa bir avantajımız var. Böyle maçlarda iyi konsantre olmazsanız ve iyi oynamazsanız bu avantajınızı yitirirsiniz."

Türkiye'deki anılarına ve gol umutlarına değinen Bakasetas, "Umuyorum ki burada da gol atabilirim. Samsunspor kendi sahasında iyi oynayacak ve skor almak isteyecektir. Ancak biz buna göre oynayacağız. Bu stadyumda hiç oynamadım ama buradaki atmosferi de tahmin ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin politik sorusu üzerine Bakasetas, spora siyasetin karıştırılmaması gerektiğini belirtti: "Politik konulara gerek yok. Politikanın sporda yeri yok. Türkiye'de 4 yıl futbol oynadım. Onların dinine, diline saygı duydum. İlk andan beri onları çok sevdim ve sevildim. İki ülkenin de çok farklı olmadığını düşünüyorum. Benzer kültürlere sahipler. Aynı şekilde burada Yunanlı bir futbolcu oynayacağı gibi Yunanistan’da Türk bir futbolcu oynayabilir. İki tarafın da yarın birbirine saygılı olacağını düşünüyorum. Futbol birleştiricidir. Futbolda siyasetin yeri yoktur."

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Samsunspor ile karşılaşacak Panathinaikos'un...

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Samsunspor ile karşılaşacak Panathinaikos'un tecrübeli oyuncusu Anastasios Bakasetas (ortada) Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Samsunspor ile karşılaşacak Panathinaikos'un...

İLGİLİ HABERLER

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Konyaspor Göztepe Deplasmanına Hazırlanıyor
2
FIBA 16 Yaş Altı Kızlar: Türkiye 89-47 Slovakya ile Yarı Finalde
3
Sivasspor, Pendikspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü
4
Samsunspor-Panathinaikos: Rui Vitoria 'Yüksek tansiyonlu maçlara alışkınız' dedi
5
Başakşehir, Universitatea Craiova Deplasmanında: Konferans Ligi Hazırlıkları Tamam
6
UEFA Konferans Ligi: Universitatea Craiova - İstanbul Başakşehir rövanşı öncesi Radoi'den uyarı
7
Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Grup Aşaması Tamamlandı — Türkiye Set Vermedi

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi