Samsunspor-Panathinaikos: Rui Vitoria 'Yüksek tansiyonlu maçlara alışkınız' dedi

Samsunspor-Panathinaikos maçına doğru

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçı öncesinde Panathinaikos cephesinden açıklamalar geldi. Teknik direktör Rui Vitoria ve oyuncu Anastasios Bakasetas, Samsun'da düzenlenen basın toplantısında takımlarının hedeflerini ve maç atmosferini değerlendirdi.

Rui Vitoria: Yüksek tansiyonlu maçlara alışkınız

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Rui Vitoria, tur ilerledikçe zorlukların arttığını vurguladı ve "Yüksek tansiyonlu maçlar oynamaya alışkın bir takımız. Bu sürekli böyle gidiyor. Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak için elimizden geleni yapacağız. Tüm hocalar takımının eksiksiz olmasını ister. Burada olan futbolcularıma güveniyorum. Hepsi yüzde 100 hazır. Yarın kimin oynayacağına son antrenmanda karar vereceğim. En uygun isimlere görev verip, gruplara kalmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Vitoria, ilk maçta alınan skora rağmen rakibin tehlikeli olduğunu belirterek "İlk maçta iyi bir skor aldık. Her zaman oyunu kontrol etmek isteriz ama bu her zaman yapmak mümkün olmuyor. Karşıda silahları olan ve turu geçmek isteyen bir takım var. Topun bizde olmadığı anlarda oyunu ele geçirmeye çalışacağız." dedi.

Deneyimli teknik adam ayrıca oyuncularının bu tür atmosferlere alışkın olduğunu, gerektiğinde oyunun kontrolünü ele alıp gerektiğinde topu kazanacaklarını söyleyerek, "Oyuncular ne yapması gerektiğini biliyor. Oyuna göre zaman zaman kontrolü ele alacağız, zaman zamanda topu kazanmaya çalışacağız. Takımında tecrübeli oyuncularım var. Böyle atmosferi sürekli yaşıyorlar. Bu atmosferden çok etkilenmeyeceklerdir. Futbol 2 takımın kazanmaya çalıştığı oyun olmasının yanı sıra taraftarların katıldığı bir gösteridir. İlk maçta bizim taraftarların oluşturduğu gibi rakip de aynısını oluşturacaktır. Samsunspor iyi bir takım olduğunu gösterdi. İlk düdükle birlikte üstümüze gelmeye çalışacaklardır." ifadelerini kullandı.

Anastasios Bakasetas: Türkiye'yi seviyorum, siyaseti futbola karıştırmıyoruz

Panathinaikoslu futbolcu Anastasios Bakasetas, zorlu bir atmosfer beklediklerini belirterek, "Futbol oynamayı sevdiğim bir ülkeye geldim. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Trabzonspor'da güzel günler geçirdim." dedi.

Bakasetas, takımının ne yapması gerektiğini bildiğini ve hedefin gruplara kalmak olduğunu vurguladı: "Biz ne yapacağımızı biliyoruz. Teknik direktörümüz bize ne yapmamız gerektiğini anlattı. Galip gelip gruplara kalmak istiyoruz. Küçük de olsa bir avantajımız var. Böyle maçlarda iyi konsantre olmazsanız ve iyi oynamazsanız bu avantajınızı yitirirsiniz."

Türkiye'deki anılarına ve gol umutlarına değinen Bakasetas, "Umuyorum ki burada da gol atabilirim. Samsunspor kendi sahasında iyi oynayacak ve skor almak isteyecektir. Ancak biz buna göre oynayacağız. Bu stadyumda hiç oynamadım ama buradaki atmosferi de tahmin ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin politik sorusu üzerine Bakasetas, spora siyasetin karıştırılmaması gerektiğini belirtti: "Politik konulara gerek yok. Politikanın sporda yeri yok. Türkiye'de 4 yıl futbol oynadım. Onların dinine, diline saygı duydum. İlk andan beri onları çok sevdim ve sevildim. İki ülkenin de çok farklı olmadığını düşünüyorum. Benzer kültürlere sahipler. Aynı şekilde burada Yunanlı bir futbolcu oynayacağı gibi Yunanistan’da Türk bir futbolcu oynayabilir. İki tarafın da yarın birbirine saygılı olacağını düşünüyorum. Futbol birleştiricidir. Futbolda siyasetin yeri yoktur."

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Samsunspor ile karşılaşacak Panathinaikos'un tecrübeli oyuncusu Anastasios Bakasetas (ortada) Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.