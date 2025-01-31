Samsunspor, RAMS Başakşehir Maçına Hazır

Samsunspor, RAMS Başakşehir ile Karşılaşmaya Hazır

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak. Takım, bu önemli maçın hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri'nde tamamladı.

İdman Detayları

Teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki idmanda futbolcular, taktik çalışmalar gerçekleştirdi. Ancak, parmağında kırık olduğu için ameliyat olan Emre Kılınç antrenmana katılamadı.

Kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanın ardından hava yolu ile İstanbul'a hareket etti.

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında RAMS Başakşehir ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri'nde tamamladı. Antrenmanda teknik direktör Thomas Reis (sağda), Danimarkalı oyuncu Carlo Holse (solda) ile bir süre sohbet etti.

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında RAMS Başakşehir ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri'nde tamamladı. Antrenmanda teknik direktör Thomas Reis (sağda), Danimarkalı oyuncu Carlo Holse (solda) ile bir süre sohbet etti.