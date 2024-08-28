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Ece Kır Üret: Görme Engelli Kadın Milli Futbol Takımı'na Yükselişi

Görme engelli futboluna yönelen Ece Kır Üret, B1 Kadın Milli Takımı'na seçilerek başarılı bir kariyere adım attı.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 11:53
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 11:59
Ece Kır Üret: Görme Engelli Kadın Milli Futbol Takımı'na Yükselişi

Ece Kır Üret'in Görme Engelli Futboldaki Başarısı

Çocukluğundan itibaren spor tutkusunu sürdüren 31 yaşındaki İngilizce öğretmeni Ece Kır Üret, golbol ile başlayan kariyerine, eşinin destekleriyle görme engelli futboluna yönelerek devam etmiştir. Eskişehir Görme Engelliler Spor Kulübü'nde kazandığı tecrübelerle, B1 Kadın Milli Futbol Takımına seçilmek için yoğun bir çaba göstermiştir.

Eskişehir'den Uluslararası Arenaya

Prof. Dr. Orhan Oğuz Anadolu Lisesi'nde öğretmenlik yapan Üret, görme engelli bireylerden oluşan bir ekiple turnuvalara katılarak başarılar elde etti. B1 futbol birinci lig oyuncusu olan eşi Özgür Üret'in teşvikiyle girdiği bu branşta, "zilli top" ile tanışarak yeteneklerini geliştirdi ve sonrasında milli takım seçmelerine katıldı.

Milli Takıma Seçilme Süreci

Erzurum'daki kampa katılarak 30 sporcu arasından seçilen Üret, Adana'da yapılacak kamp için başarılı bir performans sergiledi. Çukurova Futbol Sahası'nda hazırlıklarını sürdüren Üret, milli takıma seçilen ilk 8 isimden biri olmanın gururunu yaşıyor.

Görme Engelli Kadın Futbolunun Gelişimi

Ece Kır Üret, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'deki görme engelli kadın futbolunun yeni bir branş olduğunu belirtti. "Türkiye'de takımlar daha yeni oluşuyor. Biz geçiciyiz, milli takım kalıcı; ancak bunun ilk temsilcilerinden biri olmanın gurur verici olduğunu düşünüyorum," dedi.

Strateji ve İletişim Önemli

Oyun sırasında sesin çok önemli olduğunu vurgulayan Üret, kendileriyle kaleciler arasındaki iletişimin de büyük önem taşıdığını belirtti. "Maç boyunca zilli topun sesini dinleyerek oynuyoruz. Ayrıca, sporcularla çarpışmamızı önlemek için belirli sesler çıkararak iletişim kuruyoruz," şeklinde konuştu.

Eskişehir Görme Engelliler Spor Kulübü'nden Destek

Eskişehir Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Caner Oyman, Ece Kır Üret gibi azimli sporcularla görme engelli kadın futbolunda sporcu sayısını artırmayı hedeflediklerini ifade etti. "Ekim ayındaki turnuvada Ece sayesinde Eskişehir’i temsil etme fırsatı bulacağız," dedi.

İlkokulda golbol ile başlayan spor tutkusunu yıllarca sürdüren 31 yaşındaki İngilizce öğretmeni...

İlkokulda golbol ile başlayan spor tutkusunu yıllarca sürdüren 31 yaşındaki İngilizce öğretmeni Ece Kır Üret, kendisi gibi görme engelli olan sporcu eşinin destekleri sayesinde seçildiği B1 Kadın Milli Futbol Takımı ile uluslararası organizasyonlarda başarılı olmayı hedefliyor.

İlkokulda golbol ile başlayan spor tutkusunu yıllarca sürdüren 31 yaşındaki İngilizce öğretmeni...

İlkokulda golbol ile başlayan spor tutkusunu yıllarca sürdüren 31 yaşındaki İngilizce öğretmeni Ece Kır Üret, kendisi gibi görme engelli olan sporcu eşinin destekleri sayesinde seçildiği B1 Kadın Milli Futbol Takımı ile uluslararası organizasyonlarda başarılı olmayı hedefliyor.

İlkokulda golbol ile başlayan spor tutkusunu yıllarca sürdüren 31 yaşındaki İngilizce öğretmeni...

İlkokulda golbol ile başlayan spor tutkusunu yıllarca sürdüren 31 yaşındaki İngilizce öğretmeni Ece Kır Üret, kendisi gibi görme engelli olan sporcu eşinin destekleri sayesinde seçildiği B1 Kadın Milli Futbol Takımı ile uluslararası organizasyonlarda başarılı olmayı hedefliyor.

İlkokulda golbol ile başlayan spor tutkusunu yıllarca sürdüren 31 yaşındaki İngilizce öğretmeni...

İlkokulda golbol ile başlayan spor tutkusunu yıllarca sürdüren 31 yaşındaki İngilizce öğretmeni Ece Kır Üret, kendisi gibi görme engelli olan sporcu eşinin destekleri sayesinde seçildiği B1 Kadın Milli Futbol Takımı ile uluslararası organizasyonlarda başarılı olmayı hedefliyor.

İlkokulda golbol ile başlayan spor tutkusunu yıllarca sürdüren 31 yaşındaki İngilizce öğretmeni...

İlkokulda golbol ile başlayan spor tutkusunu yıllarca sürdüren 31 yaşındaki İngilizce öğretmeni Ece Kır Üret, kendisi gibi görme engelli olan sporcu eşinin destekleri sayesinde seçildiği B1 Kadın Milli Futbol Takımı ile uluslararası organizasyonlarda başarılı olmayı hedefliyor.

İlkokulda golbol ile başlayan spor tutkusunu yıllarca sürdüren 31 yaşındaki İngilizce öğretmeni...

İlkokulda golbol ile başlayan spor tutkusunu yıllarca sürdüren 31 yaşındaki İngilizce öğretmeni Ece Kır Üret, kendisi gibi görme engelli olan sporcu eşinin destekleri sayesinde seçildiği B1 Kadın Milli Futbol Takımı ile uluslararası organizasyonlarda başarılı olmayı hedefliyor.

İlkokulda golbol ile başlayan spor tutkusunu yıllarca sürdüren 31 yaşındaki İngilizce öğretmeni...

İlkokulda golbol ile başlayan spor tutkusunu yıllarca sürdüren 31 yaşındaki İngilizce öğretmeni Ece Kır Üret, kendisi gibi görme engelli olan sporcu eşinin destekleri sayesinde seçildiği B1 Kadın Milli Futbol Takımı ile uluslararası organizasyonlarda başarılı olmayı hedefliyor.

İlkokulda golbol ile başlayan spor tutkusunu yıllarca sürdüren 31 yaşındaki İngilizce öğretmeni...

İlkokulda golbol ile başlayan spor tutkusunu yıllarca sürdüren 31 yaşındaki İngilizce öğretmeni Ece Kır Üret, kendisi gibi görme engelli olan sporcu eşinin destekleri sayesinde seçildiği B1 Kadın Milli Futbol Takımı ile uluslararası organizasyonlarda başarılı olmayı hedefliyor.

İlkokulda golbol ile başlayan spor tutkusunu yıllarca sürdüren 31 yaşındaki İngilizce öğretmeni...

İlkokulda golbol ile başlayan spor tutkusunu yıllarca sürdüren 31 yaşındaki İngilizce öğretmeni Ece Kır Üret, kendisi gibi görme engelli olan sporcu eşinin destekleri sayesinde seçildiği B1 Kadın Milli Futbol Takımı ile uluslararası organizasyonlarda başarılı olmayı hedefliyor.

İlkokulda golbol ile başlayan spor tutkusunu yıllarca sürdüren 31 yaşındaki İngilizce öğretmeni...

İlkokulda golbol ile başlayan spor tutkusunu yıllarca sürdüren 31 yaşındaki İngilizce öğretmeni Ece Kır Üret, kendisi gibi görme engelli olan sporcu eşinin destekleri sayesinde seçildiği B1 Kadın Milli Futbol Takımı ile uluslararası organizasyonlarda başarılı olmayı hedefliyor.

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