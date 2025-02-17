Beşiktaş'ta Necip Uysal'ın Sözleşmesi 2027'ye Kadar Uzatıldı

Beşiktaş, kaptanı Necip Uysal ile sözleşmesini 2027 sezonu sonuna kadar uzattı. Futbolcu, kulüp tesislerinde imza attı.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 13:56
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 13:56
Beşiktaş'ta Necip Uysal'ın Sözleşmesi 2027'ye Kadar Uzatıldı

Beşiktaş'ta Necip Uysal ile Yeni Dönem Başlıyor

Beşiktaş Kulübü, tecrübeli futbolcusu Necip Uysal ile sözleşme yeniledi. Siyah-beyazlı kulüp tarafından yapılan resmi açıklamada, Uysal'ın sözleşmesinin 2026-2027 sezonu sonuna kadar uzatıldığı ifade edildi.

Başkan Adalı'dan Kutlama

Açıklamada, Başkan Serdal Adalı'nın, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde kaptan Necip Uysal ile bir araya gelerek, iki sezon daha kulübe bağlı kalacak sözleşmeyi imzaladığı bilgisi yer aldı. Başkan Adalı, Uysal'a yeni dönemde şanlı formasında üstün başarılar diledi.

Necip Uysal'ın Beşiktaş'taki kariyeri, kulübün tarihine damga vurmuş bir etkiye sahip. İmza töreni, kulübün gelecekteki hedefleri için bir başlangıç noktası olarak değerlendiriliyor.

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