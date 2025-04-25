Erzurumspor FK Taraftarları Süper Lig İçin Kenetlendi

Erzurumspor FK taraftarları, Trendyol 1. Ligdeki mücadelelerine kararlılıkla devam ediyor. Kar, kış, yağmur ya da çamur demeden, takımlarını desteklemeye devam eden mavi-beyazlı ekibin taraftarları, Süper Lig hedefi için kenetlendi.

Sezon başlangıcında yaşanan transfer yasağı gibi sıkıntılara rağmen, Erzurumspor FK, ligdeki başarısını sürdürüyor ve zirve yarışına dahil olmaya devam ediyor. Kazım Karabekir Stadı'nın 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar görmesi nedeniyle sadece kale arkası tribünleri kullanılabilen Erzurumspor FK, tüm olumsuz hava koşullarına rağmen taraftarlarının desteğinden mahrum kalmadı.

Lig sıralamasında 58 puanla 4. sırada yer alan Erzurumspor FK, son 3 hafta içinde başarılı bir performans sergilemenin hesaplarını yapıyor.

İkinci Sıradaki Takip

Lig şampiyonluğu Kocaelispor'un elinde iken, ikinci sıradaki Solwie Energy Fatih Karagümrük ile üçüncü sıradaki Gençlerbirliği'nin yalnızca 1 ve 2 puan gerisinde bulunan Erzurumspor FK taraftarları, takımlarının Süper Lig'e yükselebileceğine olan inancını koruyor.

Taraftar Koordinatöründen Açıklama

Dadaşlar Taraftar Grubu Genel Koordinatörü Tevhit Ergin, yaptığı açıklamada, "Erzurumspor'un zaman zaman liderlik konumuna gelmesine rağmen, düşüş yaşadığını belirtti. Hakemlerin adil maç yönetmesi gerektiğini vurgulayan Ergin, "9 puan aldığımızda direkt final oynarız. Erzurumspor'un hedefi her zaman şampiyonluktur" şeklinde konuştu.

Süper Lig İçin Ümidimizi Kaybetmeyelim

Erzurumsporlular Taraftar Grubu Lideri Kürşat Çetin ise, tüm zorluklara rağmen takımlarına sahip çıkacaklarını ifade ederek, "Bu şehir gerçekten Süper Lig'i hak ediyor" dedi. Çetin, taraftarların takımlarına destek vermenin önemine dikkat çekti ve hakem hatalarının sorunlarına çözüm bulunması gerektiğini sözlerine ekledi.

Erzurumspor FK ve taraftarları, son düzlüğe girmeye hazırlanırken, Süper Lig umutları her geçen gün daha da artıyor. Takımlarının yanında kalmaya devam eden taraftarlar, tarih boyunca olduğu gibi bu sezonda da izlerini bırakacak.

Kar, kış, yağmur, çamur demeden her maçta takımını destekleyen Trendyol 1. Lig ekibi Erzurumspor FK taraftarı, Süper Lig hedefi için kenetlendi. Erzurumsporlular Taraftar Grubu Lideri Kürşat Çetin, konuyla ilgili AA muhabirine açıklama yaptı.

Kar, kış, yağmur, çamur demeden her maçta takımını destekleyen Trendyol 1. Lig ekibi Erzurumspor FK taraftarı, Süper Lig hedefi için kenetlendi. Erzurumsporlular Taraftar Grubu Lideri Kürşat Çetin, konuyla ilgili AA muhabirine açıklama yaptı.