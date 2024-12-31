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Dünya Şampiyonu İkizler, Antrenör Anneleriyle Yeni Hedeflere Yelken Açtı

Sakarya'da yaşayan ikizler Mina Anka ve Anhar Yuşa, anneleriyle birlikte alpagut sporunda uluslararası başarı peşinde koşuyor.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 11:40
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 12:09
Dünya Şampiyonu İkizler, Antrenör Anneleriyle Yeni Hedeflere Yelken Açtı

Sakarya'nın Gururu: Dünya Şampiyonu İkizler

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde yaşayan 14 yaşındaki ikizler Mina Anka ve Anhar Yuşa Doguz, World Alpagut Championship'nde gösterdikleri performansla dikkatleri üzerine çekti. Antrenörleri aynı zamanda anneleri olan Rümeysa Anka Doguz'un yönetiminde sıkı bir çalışma programı izleyen ikiz kardeşler, yeni başarıların peşinde koşuyor.

Başarı Yolculuğu

18 yıl önce Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelen Rümeysa Anka Doguz, dört çocuk annesi olarak sporla yakından ilgileniyor. Küçük yaşlardan itibaren farklı spor dallarında eğitim alan Mina ve Anhar, 3 yıl önce başlamış oldukları alpagut antrenmanlarında hızla ilerlediler. 4-8 Aralık tarihleri arasında Gürcistan'ın Kutalsı şehrinde düzenlenen şampiyonada, Mina Anka hem 'batur' sisteminde birincilik hem de 'gurşag' sisteminde üçüncülük elde ederken, Anhar Yuşa ise 'caymaz' sisteminde şampiyonluk kazandı.

Anne ve Antrenör: Rümeysa Anka Doguz

Şampiyona sırasında hakemlik yapan Rümeysa Anka Doguz, çocuklarını izleyemediğini belirterek, "Başarmak için bu durumla karşı karşıya gelmek zorundaydım. İkisiyle de gurur duyuyorum." ifadesini kullandı. Maç yönettiği bir anda çocuklarının karşılaşmasına dair hissettiklerini ise, "Gözüm bir taraftan onların maç tablosundaydı" diyerek aktardı.

Mina Anka'nın Peygamber Varisi Vizyonu

Mina Anka, alpagut sporunu çok severek yaptığını vurguladı. "Kadınlar yapamaz" algısı nedeniyle elde ettiği başarıların kendisini çok mutlu ettiğini ifade eden Mina, "Birinci gelmek ve ülkenin milli temsilcisi olmak benim için çok önemli." dedi.

Geleceğe Dair Hayaller

Anhar Yuşa ise ikiziyle birlikte antrenmanın kendisi için büyük bir avantaj olduğunu belirtti. Her iki sporcu da, "Hedeflerimiz büyük ve bu elde ettiğimiz başarılar sadece başlangıçtır" ifadeleriyle geleceğe dair umut dolu hayallerini paylaştı.

Dünya Alpagut Şampiyonası'nda birincilik kazanan ikiz kardeşler Mina Anka (sağda) ve Anhar Yuşa...

Dünya Alpagut Şampiyonası'nda birincilik kazanan ikiz kardeşler Mina Anka (sağda) ve Anhar Yuşa Doguz (solda), antrenörlüklerini yapan anneleri Rümeysa Anka Doguz yönetimindeki sıkı çalışmayla yeni hedeflerin peşinde koşuyorlar.

Dünya Alpagut Şampiyonası'nda birincilik kazanan ikiz kardeşler Mina Anka (sağda) ve Anhar Yuşa...

Dünya Alpagut Şampiyonası'nda birincilik kazanan ikiz kardeşler Mina Anka (sağda) ve Anhar Yuşa Doguz (solda), antrenörlüklerini yapan anneleri Rümeysa Anka Doguz yönetimindeki sıkı çalışmayla yeni hedeflerin peşinde koşuyorlar.

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