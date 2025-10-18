Bursaspor 84-69 Glint Manisa | Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 4. Hafta

Bursaspor Basketbol, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 4. haftasında Glint Manisa Basket'i 84-69 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 18.10.2025 20:31
Güncelleme Tarihi: 18.10.2025 20:31
Maç sonucu ve öne çıkanlar

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında, Bursaspor Basketbol sahasında Glint Manisa Basket'i 84-69 mağlup etti. Karşılaşma, ev sahibi ekibin üstün oyunuyla sonuca bağlandı.

Maçın skorunu belirleyen kritik anlar ve takım performansları, sezonun devamı için Bursaspor'a önemli bir ivme kazandırdı. Glint Manisa ise bu sonuçla ligdeki yarışta puan arayışını sürdürecek.

Sonuç: Bursaspor Basketbol 84 - 69 Glint Manisa Basket.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Bursaspor Basketbol ile Glint Manisa Basket TOFAŞ Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Bursaspor Basketbol oyuncusu Childress (sağda) Glint Manisa Basket takımından Smith (2) ile mücadele etti.

