Samsunspor Taraftarları Reykjavik'te: 55 Metrelik Bayrakla Breidablik Maçına Destek

Samsunspor Taraftarları Reykjavik'te: 55 Metrelik Bayrakla Destek

Samsunspor sevgisi sınırları aştı

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi’nin 4. haftasında bugün karşılaşacağı İzlanda ekibi Breidablik maçı için taraftar desteğini İzlanda’nın başkenti Reykjavik’te de hissettirdi.

Taraftarlar, takımlarına destek vermek için binlerce kilometre yol kat ederek kente gelirken; maça saatler kala kent sokaklarında bir araya gelerek 55 metrelik bayrak açtı ve yoğun tezahüratlarla takımlarını uğurladı.

Reykjavik’in birçok noktasında kırmızı-beyaz renkler dikkat çekerken, taraftar grupları birlikte fotoğraflar çekti, marşlar söyledi ve karşılaşmayı büyük bir heyecanla beklediklerini dile getirdi.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım’ın oğlu Jasper Yıldırım da taraftarların coşkusuna ortak oldu. Yıldırım, Samsunsporlu taraftarlarla fotoğraf çektirdi ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.

