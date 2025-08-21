DOLAR
Samsunspor Taraftarları UEFA Avrupa Ligi Heyecanını Samsun'da Dev Ekranda Yaşadı

Samsunspor taraftarları, UEFA Avrupa Ligi play-off maçını Cumhuriyet Meydanı'ndaki dev ekranda izleyip takımlarına bayrak ve meşalelerle destek verdi.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 22:54
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 23:01
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile deplasmanda karşılaşan Samsunspor'un zorlu mücadelesi, Samsun'da kurulan dev ekranda takip edildi.

Atina'daki Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşma için Cumhuriyet Meydanı'nda Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan ekranda kırmızı-beyazlı taraftarlar maçı heyecanla izledi. Taraftarlar ellerinde bayraklar ve meşalelerle takımlarını destekledi.

Tribünleri Aratmayan Destek

Samsunsporlu taraftarlar, 27 yıl sonra Avrupa'da boy gösteren takımlarına coşkulu tezahüratlar ve görsel desteklerle eşlik etti. Karşılaşma boyunca meydanda oluşan kalabalık, stadyumu aratmayan bir atmosfer yarattı.

O anlar, takımın Avrupa arenasında yarattığı heyecanın kent genelinde nasıl karşılık bulduğunu net şekilde ortaya koydu.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile deplasmanda karşılaşan Samsunspor'un zorlu mücadelesi Samsun'da dev ekranda takip edildi.

