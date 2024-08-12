Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis: "Bu Maçtan Öğreneceklerimiz Var"

Samsunspor-Beşiktaş Maçının Ardından

Samsunspor'un Trendyol Süper Lig'deki sezon açılışında Beşiktaş'a 2-0 yenilmesinin ardından, takımın teknik direktörü Thomas Reis önemli açıklamalarda bulundu.

Maç Performansı Üzerine

Reis, basın toplantısında, "Maça iyi başladık ve ilk 30 dakika boyunca kontrolü elimize aldık. Ancak birinci golde yaptığımız hatalar bizleri üzdü. İkinci golü de kendi hatamızdan dolayı yedik. Genel olarak oyun sergileme biçimimiz iyiydi." dedi.

Öğrenme Fırsatları

"Bu maçtan öğreneceklerimiz var" diyen Reis, "Sonraki maçta kesinlikle daha iyi bir performans sergileyeceğimizi düşünüyorum. Rakibimizin 3 şansı oldu, bunların 2'sini değerlendirdi. Bizim kenar ortalarımızın daha düzgün olması gerekiyor. Üzerinde çalışmamız gereken alanlar var. Bugün kalite farkı maçı belirledi." şeklinde konuşarak sözlerini tamamladı.

Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk maçında Beşiktaş'a 2-0 yenilen Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk maçında Beşiktaş'a 2-0 yenilen Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.