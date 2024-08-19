Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis: "Galibiyetten dolayı mutluyuz"

Samsunspor'un Önemli Galibiyeti

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Samsunspor, Gaziantep FK ile karşılaştı ve sahadan 1-0 galip ayrıldı. Maç sonrasında konuşan Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, takımının sergilediği performanstan ötürü mutluluk duyduğunu ifade etti.

Maçın Ardından Thomas Reis’in Açıklamaları

Reis, düzenlenen basın toplantısında, "Çok iyi performans sergiledik ve 3 puanı aldığımız için mutluyuz." diyerek duygularını açıkladı. Ayrıca, uzun bir aranın ardından deplasmanda galibiyet elde etmenin önemine değindi.

İlk 20 dakikada takımının performansından tam olarak memnun kalmadığını belirten Reis, "Su molasından sonra oyunculara ne yapmaları gerektiğini aktardım. İlk yarıda bazı pozisyonlara girdik, ikinci yarıda ise iyi oynadık. Galibiyetten dolayı mutluyum." şeklinde devam etti.

Gelecek Maçlar İçin Hazırlık

Maç sırasında erken gol atmanın onları rahatlatabileceğini belirten Reis, "2. golü atmalıydık." diyerek, daha fazla gol atabilmek için takımın çalışmalar yapması gerektiğinin altını çizdi. Reis, Beşiktaş karşısındaki maçta daha fazla topa sahip olmalarına rağmen gol atmayı başaramadıklarını da aktardı.