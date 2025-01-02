Samsunspor Trabzonspor Maçında 3 Puan Hedefliyor

Samsunspor’un Hedefi 3 Puan

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında 4 Ocak Cumartesi günü evinde Trabzonspor ile karşılaşacak ve bu maçtan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Teknik direktör Thomas Reis, Nuri Asan Tesisleri’nde düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

"Bu Derbi Çocukluğumdan Beri Beklediğim Bir Maç"

Reis, Trabzonspor ile oynanacak derbinin kendisi için büyük bir anlam ifade ettiğini belirtti. "Almanya'da da buna benzer derbiler oynadım. Ancak burası farklı. Çok önemli bir karşılaşma. Gerek taraftarımız gerekse şehir için bu maç çok kritik. Umarım bu maçta da istediğimiz performansı gösterip, arzuladığımız sonucu alırız. Bu, Türkiye'deki benim için ilk derbim olacak. Umarım istediğimiz sonucu alırız," dedi.

Takım Analizi ve Strateji

Reis, her maçın öneminin bulunduğunu, ancak Trabzonspor maçının taraftar için özel bir yerde durduğunu vurguladı. "Trabzonspor ligde hak ettiği yerde değil. Takım olarak iyi oyun sergilediklerini düşünüyorum. Ofansif anlamda güçlü oyuncuları var. Biz de kendi oyunumuzu sahaya yansıtmaya çalışacağız. Defansif olarak almamız gereken tedbirlerle ilgili antrenman yaptık. Topa sahip olmaya çalışacağız. Umarım bunu daha iyi yaparız, özellikle Sivasspor maçına göre çok daha etkili olmalıyız," ifadelerini kullandı.

Taraftara Mesaj

Reis, taraftarın maça gösterdiği yoğun ilgiye de değinerek, "Biletlerin tükendiği haberini almak güzel. Biz de en iyi performansımızı sergilemek için elimizden geleni yapacağız. Umarım 3 puanla bu maçtan ayrılır ve taraftarımızla galibiyeti kutlayabiliriz. Zor bir maç olacak, ancak takım olarak en iyi performansı göstermeye kararlıyız," diye konuştu.

Reeder Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında sahasında oynayacakları Trabzonspor maçı öncesi Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Reeder Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında sahasında oynayacakları Trabzonspor maçı öncesi Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.