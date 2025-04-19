Samsunspor, Üçüncü Sırayı Koruma Mücadelesinde

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'deki üçüncü sıradaki yerini korumak için tüm gücüyle mücadele edecek. Teknik Direktör Thomas Reis, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlenen haftalık basın toplantısında, önümüzdeki Corendon Alanyaspor maçı öncesi düşüncelerini paylaştı.

Hedef: Üçüncü Sırayı Koruma

Reis, “Takım olarak kesinlikle hedefimiz, bulunmuş olduğumuz üçüncü sıradaki yerimizi korumak” diyerek, sezonun son altı maçında daha iyi performans sergilemek istediklerini ifade etti. Son haftalarda istenmeyen sonuçlar aldıklarını belirten Reis, “Bu saatten sonra altı maç için kesinlikle işleri yoluna koymak istiyoruz” dedi.

Alanyaspor Maçı Zorlu Geçebilir

Reis, “Alanyaspor ve Bodrum FK maçları kesinlikle zor olacaktır. Bu takımlar küme düşme hattına yakın ve mücadeleleri oldukça sert olacak” diyerek, takımdan bu maçlarda iyi bir performans göstermelerini beklediğini vurguladı.

Sakatalar ve Gelecek

Takımda sakatlıkları bulunan oyunculardan Marc Bola'nın takımla çalışmalara başlaması sevindirici bir gelişme olarak öne çıkarken, Benasser ve Celil Yüksel’in durumlarının belirsizliğini koruduğu belirtildi. Reis, önümüzdeki karşılaşmalar için de iyi bir sonuç almak için çok savaşmaları gerektiğini söyledi.

Reis'in Gelecek Planları

Reis, sözleşmesinin bir yıl daha devam ettiğini belirtti. “Burada olduğum için çok mutluyum. Önemli olan ligi iyi bir yerde bitirmek” diyerek, sezon başındaki beklentilerin çok farklı olduğunu ancak şimdi hedeflerin yüksek olduğunu ifade etti.

Son olarak, takımının önündeki altı maça ve almaları gereken puanlara dikkat çeken Reis, “Umarım son üç maçta aldığımız mağlubiyetleri unutabiliriz” dileğinde bulundu.

Reeder Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlenen haftalık olağan basın toplantında, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 21 Nisan Pazartesi günü deplasmanda oynayacakları Corendon Alanyaspor maçını değerlendirdi.