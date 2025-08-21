DOLAR
Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi Play-off İlk Maçında Panathinaikos'a 2-1 Yenildi

Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a 2-1 yenildi.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 22:56
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 22:56
Deplasmanda alınan sonuç tur yolunu zorlaştırdı

Karşılaşma, iki takım arasındaki tur mücadelesinin ilk ayağını oluşturdu ve alınan 2-1'lik skor ev sahibi ekibin avantajına sonuçlandı.

Bu sonuç, Samsunspor için rövanş maçını daha kritik hale getirdi; takım, ikinci maçta tur şansını sürdürmek için daha avantajlı bir sonuç arayacak.

Her iki takım da play-off turunda bir sonraki adımı belirleyecek olan rövanş maçına hazırlanacak.

