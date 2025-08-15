DOLAR
Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi play-off'ta Panathinaikos ile eşleşti

Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Panathinaikos ile eşleşti; Panathinaikos, Shakhtar Donetsk'i penaltılarla 4-3 geçerek play-off'a yükseldi. Maçlar 21 ve 28 Ağustos'ta.

Yayın Tarihi: 15.08.2025 00:02
Güncelleme Tarihi: 15.08.2025 00:02
Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Panathinaikos ile eşleşti

UEFA Avrupa Ligi yolunda Samsunspor'un play-off turundaki rakibi Panathinaikos oldu.

Shakhtar Donetsk - Panathinaikos rövanş maçı özet

Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk, Yunanistan ekibi Panathinaikos'u ağırladı. İlk maç 0-0 tamamlanmıştı; rövanşta da normal süre ve uzatma devreleri golsüz sona erdi.

Panathinaikos, penaltılarda rakibine 4-3 üstünlük kurarak play-off turuna yükseldi.

Maçta öne çıkan kartlar

Ukrayna ekibinde Oleh Ocheretko, 82. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Shakhtar Donetsk teknik direktörü Arda Turan da aynı dakikada hakeme itirazından dolayı kırmızı kart gördü.

Play-off tarihler

Samsunspor ile Panathinaikos arasında oynanacak play-off maçları 21 ve 28 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

