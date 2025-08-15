Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi play-off'ta Panathinaikos ile eşleşti

Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Panathinaikos ile eşleşti
UEFA Avrupa Ligi yolunda Samsunspor'un play-off turundaki rakibi Panathinaikos oldu.
Shakhtar Donetsk - Panathinaikos rövanş maçı özet
Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk, Yunanistan ekibi Panathinaikos'u ağırladı. İlk maç 0-0 tamamlanmıştı; rövanşta da normal süre ve uzatma devreleri golsüz sona erdi.
Panathinaikos, penaltılarda rakibine 4-3 üstünlük kurarak play-off turuna yükseldi.
Maçta öne çıkan kartlar
Ukrayna ekibinde Oleh Ocheretko, 82. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Shakhtar Donetsk teknik direktörü Arda Turan da aynı dakikada hakeme itirazından dolayı kırmızı kart gördü.
Play-off tarihler
Samsunspor ile Panathinaikos arasında oynanacak play-off maçları 21 ve 28 Ağustos tarihlerinde yapılacak.