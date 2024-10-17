DOLAR
34,16 0,01%
EURO
37,19 -0,09%
ALTIN
2.942,66 -0,25%
BITCOIN
2.298.394,53 0,6%

Samsunspor'un Hedefi 42 Puan

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, hedeflerinin 42 puan toplamak olduğunu ve daha sonra yeni hedefler belirleyeceklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 12:21
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 12:36
Samsunspor'un Hedefi 42 Puan

Samsunspor'da İlk Hedef: 42 Puan

Samsunspor'un yeni teknik direktörü Thomas Reis, Trendyol Süper Lig'de takımlarının ilk hedefinin 42 puan toplamak olduğunu belirtti.

"42 Puanı Aştıktan Sonra Farklı Hedefler Belirleyebiliriz"

Reis, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "42 puana ulaştığımızda ligde kalmayı başardığımızı sayabiliriz. Bu hedefe ulaştıktan sonra farklı hedefleri konuşmaya başlayabiliriz." ifadesini kullandı.

Yeni Deneyimler ve Mutluluk

Alman teknik adam, Samsunspor ile ilk uluslararası tecrübesini yaşadığını ve Türkiye'de insanları çok sevdiklerini dile getirdi. "Burada çok cana yakın insanlar var. Beni iyi hissettiriyorlar," dedi.

Transfer Yasağına Rağmen Umutlu

Reis, transfer yasağı döneminde göreve başlamanın bir risk olmadığını vurguladı. "Özel görevleri seviyorum. Bochum'dan Schalke 04'e geçerken benzer zorluklarla karşılaşmıştım. Bu benim için güzel bir görev," diye ekledi.

Taktiksel Değişiklikler ve Takım Performansı

Takımın geçen sezon zorluklar yaşadığını anımsatan Reis, mevcut kadro ile daha fazla topa sahip olan bir oyun stiline geçtiklerini belirtti. "Orta sahada başarıya ulaşan oyuncularımız var. Oyunumuzu geliştirmeye çalışıyoruz," dedi.

Dikkatli Olmamız Gerekiyor

Reis, "İyi performans sergilese de henüz bir şey başarmadık. Hedefimize ulaşmadan kesinlikle işimiz bitmiş değil. Lig çok zorlu geçecek," şeklinde konuştu. 42 puanı hedeflemek konusunda kararlı olduklarını tekrarladı.

Trendyol Süper Lig takımlarından Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, AA muhabirine...

Trendyol Süper Lig takımlarından Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, AA muhabirine, takımın durumu ve hedeflerine dair açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig takımlarından Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, AA muhabirine...

Trendyol Süper Lig takımlarından Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, AA muhabirine, takımın durumu ve hedeflerine dair açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig takımlarından Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, AA muhabirine...

Trendyol Süper Lig takımlarından Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, AA muhabirine, takımın durumu ve hedeflerine dair açıklamalarda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

5.000 TL Cumhuriyet İkramiyesi gelişmesi! Emeklilere 29 Ekim İkramiyesi müjde mi geldi

Son dakika! Kredi kartına Savunma Vergisi teklifi gelişmesi! 750 TL kesilecekti

Milyonları ilgilendiren asgari ücret kararı! Pazarlıkların Odağı: 24.057 TL’den başlayacak

Asgari ücrette adeta zam yağmuruna tutulacaksınız! İşte hükümetin zam planı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Uluslararası İstanbul Bisiklet Turu'nda Mathieu Burgaudeau Şampiyon Oldu
2
Atıcılık Tüm Dallar Dünya Kupası Finali'nde Bronz Madalya Sevinci
3
Samsunspor'un Hedefi 42 Puan
4
Havvanur Kethüda Dünya Şampiyonası İçin Hedefini Belirledi
5
Toprak Razgatlıoğlu İspanya'da Dünya Şampiyonluğu İçin Yarışacak
6
Taha Akgül, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı İçin Adaylığını Açıkladı
7
2024 Petlas Türkiye Offroad Şampiyonası Trabzon'da Başlıyor

5.000 TL Cumhuriyet İkramiyesi gelişmesi! Emeklilere 29 Ekim İkramiyesi müjde mi geldi

Asgari ücrette adeta zam yağmuruna tutulacaksınız! İşte hükümetin zam planı

Emeklinin cebini kabartacak ödeme fırsatı! Ekim bitene kadar maaş+ 24.000 TL ödeniyor

BTC mega rallisi kapıda! Sadece O gün bekleniyor

2025 asgari ücret zammında 23.000 TL artış! Emeklinin eli ayağına dolaşacak

Ocak bekleniyordu yeni zam Ekim'de geldi! Son dakika yüzde 27 artış onaylandı

TOKİ'den şok indirim! 35 İlde yüzlerce taşınmaz satışı o tarihte başlayacak

Yıllardır emekliliği bekleyenlere müjde geldi! SGK’dan şipşak emeklilik onayı

Milyonları ilgilendiren asgari ücret kararı! Pazarlıkların Odağı: 24.057 TL’den başlayacak

Hesap makinelerini çıkartacak gelişme! Ocak’ta 8 kalemde maaşlar artıyor

Emekli için tek tek hesaplandı! 13.800 TL seyyanen zam+ enflasyon: 33.000 TL

Son dakika! Kredi kartına Savunma Vergisi teklifi gelişmesi! 750 TL kesilecekti