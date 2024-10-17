Samsunspor'un Hedefi 42 Puan

Samsunspor'da İlk Hedef: 42 Puan

Samsunspor'un yeni teknik direktörü Thomas Reis, Trendyol Süper Lig'de takımlarının ilk hedefinin 42 puan toplamak olduğunu belirtti.

"42 Puanı Aştıktan Sonra Farklı Hedefler Belirleyebiliriz"

Reis, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "42 puana ulaştığımızda ligde kalmayı başardığımızı sayabiliriz. Bu hedefe ulaştıktan sonra farklı hedefleri konuşmaya başlayabiliriz." ifadesini kullandı.

Yeni Deneyimler ve Mutluluk

Alman teknik adam, Samsunspor ile ilk uluslararası tecrübesini yaşadığını ve Türkiye'de insanları çok sevdiklerini dile getirdi. "Burada çok cana yakın insanlar var. Beni iyi hissettiriyorlar," dedi.

Transfer Yasağına Rağmen Umutlu

Reis, transfer yasağı döneminde göreve başlamanın bir risk olmadığını vurguladı. "Özel görevleri seviyorum. Bochum'dan Schalke 04'e geçerken benzer zorluklarla karşılaşmıştım. Bu benim için güzel bir görev," diye ekledi.

Taktiksel Değişiklikler ve Takım Performansı

Takımın geçen sezon zorluklar yaşadığını anımsatan Reis, mevcut kadro ile daha fazla topa sahip olan bir oyun stiline geçtiklerini belirtti. "Orta sahada başarıya ulaşan oyuncularımız var. Oyunumuzu geliştirmeye çalışıyoruz," dedi.

Dikkatli Olmamız Gerekiyor

Reis, "İyi performans sergilese de henüz bir şey başarmadık. Hedefimize ulaşmadan kesinlikle işimiz bitmiş değil. Lig çok zorlu geçecek," şeklinde konuştu. 42 puanı hedeflemek konusunda kararlı olduklarını tekrarladı.

Trendyol Süper Lig takımlarından Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, AA muhabirine, takımın durumu ve hedeflerine dair açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig takımlarından Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, AA muhabirine, takımın durumu ve hedeflerine dair açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig takımlarından Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, AA muhabirine, takımın durumu ve hedeflerine dair açıklamalarda bulundu.