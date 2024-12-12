Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu'nda Yeni Görev Dağılımı

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Yönetim Kurulu, yapılan toplantının ardından görev dağılımını belirledi. Federasyondan yapılan açıklamaya göre, toplantıda Federasyon Başkanı Abdurrahman Akyüz, yeni seçilen yönetim kurulu üyelerine önemli bilgiler sundu. 2025 yılı plan ve programı ile yapılacak organizasyonlar hakkında detaylar verildi.

Wushu Sporuna Artan İlgi

Akyüz, toplantıda Türkiye'nin özellikle son yıllarda wushu sporuna gösterilen ilgiyi dile getirerek, "Türkiye, wushuda 2023 yılında Avrupa ve dünya şampiyonu oldu. Başarılarımızı sürdüren bir yapı oluşturmak istiyoruz. Toplumumuza vasıflı, şuurlu gençler kazandırmak, gündemimizdeki önceliklerimizden biri." şeklinde konuştu. Ayrıca, federasyonun geçmiş yıllardaki lisanslı sporcu sayısının 5 bin iken, bugün 180 bin rakamına ulaştığını vurguladı.

Yeni Yönetim Kurulu Görev Dağılımı

Federasyonun yönetim kurulu görevlendirmesi ise şu şekilde gerçekleşti:

Teşkilat Başkan Yardımcıları: Rıdvan Duran, Mustafa Genç

Rıdvan Duran, Mustafa Genç Tanıtım Medya Başkanı: Ebubekir Şahin

Ebubekir Şahin Tesisleşme: Mücahit Demirtaş, Orhan Yüce

Mücahit Demirtaş, Orhan Yüce Sponsorluk: Hasan Mehmet Kuyumcu, Nihat Kumcu, Harun Kara, Bayram Altaş, Muhammet Çapoğlu

Hasan Mehmet Kuyumcu, Nihat Kumcu, Harun Kara, Bayram Altaş, Muhammet Çapoğlu Halkla İlişkiler: Mustafa Ulu, Ramazan Üngör, Faruk Hatipoğlu

Mustafa Ulu, Ramazan Üngör, Faruk Hatipoğlu Kamu İlişkileri: Eyüp Aksoy, Yunus Tever, Fırat Karagöz

Eyüp Aksoy, Yunus Tever, Fırat Karagöz Dış İlişkiler: Oğuzkaan Yıldız, Şehzade Yılmaz

Oğuzkaan Yıldız, Şehzade Yılmaz Sağlık İşleri: Uğur Yıldız

Uğur Yıldız Hukuk İlişkileri: Mesut Özdemir, Mustafa Bülcü, Esra Akyüz

Mesut Özdemir, Mustafa Bülcü, Esra Akyüz Kulüpler ve İl Temsilcilikleri: Murat Er, Mustafa Bedirhan Çapoğlu

Murat Er, Mustafa Bedirhan Çapoğlu Eğitim: Murat Sarıkabak, Ali Tekin

Federasyonun 2025 ve 2026 yılı hedeflerinin yüksek olduğundan emin olduğunu belirten Akyüz, wushu sporunun zirve yapacağını inandıklarını da sözlerine ekledi.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Yönetim Kurulunda görev dağılımı yapıldı. Federasyondan yapılan açıklamaya göre, toplantıda Federasyon Başkanı Abdurrahman Akyüz, yeni seçilen yönetim kurulu üyelerine yapılan çalışmalar hakkında ve federasyonun 2025 yılı plan ve programı ile yapılacak organizasyonlar hakkında bilgiler verdi.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Yönetim Kurulunda görev dağılımı yapıldı. Federasyondan yapılan açıklamaya göre, toplantıda Federasyon Başkanı Abdurrahman Akyüz, yeni seçilen yönetim kurulu üyelerine yapılan çalışmalar hakkında ve federasyonun 2025 yılı plan ve programı ile yapılacak organizasyonlar hakkında bilgiler verdi.