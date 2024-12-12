DOLAR
34,86 -0,03%
EURO
36,73 -0,32%
ALTIN
3.040,37 0,2%
BITCOIN
3.496.819,08 1%

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu'nda Yeni Görev Dağılımı

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Yönetim Kurulu yeni görev dağılımını yaptı ve 2025 hedeflerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 13:17
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 13:21
Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu'nda Yeni Görev Dağılımı

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu'nda Yeni Görev Dağılımı

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Yönetim Kurulu, yapılan toplantının ardından görev dağılımını belirledi. Federasyondan yapılan açıklamaya göre, toplantıda Federasyon Başkanı Abdurrahman Akyüz, yeni seçilen yönetim kurulu üyelerine önemli bilgiler sundu. 2025 yılı plan ve programı ile yapılacak organizasyonlar hakkında detaylar verildi.

Wushu Sporuna Artan İlgi

Akyüz, toplantıda Türkiye'nin özellikle son yıllarda wushu sporuna gösterilen ilgiyi dile getirerek, "Türkiye, wushuda 2023 yılında Avrupa ve dünya şampiyonu oldu. Başarılarımızı sürdüren bir yapı oluşturmak istiyoruz. Toplumumuza vasıflı, şuurlu gençler kazandırmak, gündemimizdeki önceliklerimizden biri." şeklinde konuştu. Ayrıca, federasyonun geçmiş yıllardaki lisanslı sporcu sayısının 5 bin iken, bugün 180 bin rakamına ulaştığını vurguladı.

Yeni Yönetim Kurulu Görev Dağılımı

Federasyonun yönetim kurulu görevlendirmesi ise şu şekilde gerçekleşti:

  • Teşkilat Başkan Yardımcıları: Rıdvan Duran, Mustafa Genç
  • Tanıtım Medya Başkanı: Ebubekir Şahin
  • Tesisleşme: Mücahit Demirtaş, Orhan Yüce
  • Sponsorluk: Hasan Mehmet Kuyumcu, Nihat Kumcu, Harun Kara, Bayram Altaş, Muhammet Çapoğlu
  • Halkla İlişkiler: Mustafa Ulu, Ramazan Üngör, Faruk Hatipoğlu
  • Kamu İlişkileri: Eyüp Aksoy, Yunus Tever, Fırat Karagöz
  • Dış İlişkiler: Oğuzkaan Yıldız, Şehzade Yılmaz
  • Sağlık İşleri: Uğur Yıldız
  • Hukuk İlişkileri: Mesut Özdemir, Mustafa Bülcü, Esra Akyüz
  • Kulüpler ve İl Temsilcilikleri: Murat Er, Mustafa Bedirhan Çapoğlu
  • Eğitim: Murat Sarıkabak, Ali Tekin

Federasyonun 2025 ve 2026 yılı hedeflerinin yüksek olduğundan emin olduğunu belirten Akyüz, wushu sporunun zirve yapacağını inandıklarını da sözlerine ekledi.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Yönetim Kurulunda görev dağılımı yapıldı. Federasyondan yapılan...

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Yönetim Kurulunda görev dağılımı yapıldı. Federasyondan yapılan açıklamaya göre, toplantıda Federasyon Başkanı Abdurrahman Akyüz, yeni seçilen yönetim kurulu üyelerine yapılan çalışmalar hakkında ve federasyonun 2025 yılı plan ve programı ile yapılacak organizasyonlar hakkında bilgiler verdi.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Yönetim Kurulunda görev dağılımı yapıldı. Federasyondan yapılan...

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Yönetim Kurulunda görev dağılımı yapıldı. Federasyondan yapılan açıklamaya göre, toplantıda Federasyon Başkanı Abdurrahman Akyüz, yeni seçilen yönetim kurulu üyelerine yapılan çalışmalar hakkında ve federasyonun 2025 yılı plan ve programı ile yapılacak organizasyonlar hakkında bilgiler verdi.

İLGİLİ HABERLER

MediaMarkt 'Şahane Kasım' Döneminde En Çok Satan Ürünleri Hangileri Oldu? İşte Detayları

Emlak Konut, Satış Koşullarını Güncelledi: İhale Süreci Artık Daha Kolay!

ŞOK 18 Aralık 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayımlandı! Yılbaşı Hazırlıkları İçin Fırsatlar

Nikotin Yoksunluğuna Elveda: Yeşil Çeri Domates ile Sağlıklı Bir Başlangıç

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yeni Malatyaspor, Adanaspor Maçına Hazır!
2
Şenol Güneş, Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımını Ziyaret Etti!
3
Gaziantep FK, Deplasmanda Başarı Arayışında
4
Rusya Trap Milli Takımı Mersin'de Kamp Yürütüyor
5
Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu'nda Yeni Görev Dağılımı
6
Konyaspor, Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıklarına Hız Kesmeden Devam Ediyor

Nikotin Yoksunluğuna Elveda: Yeşil Çeri Domates ile Sağlıklı Bir Başlangıç

Emlak Konut, Satış Koşullarını Güncelledi: İhale Süreci Artık Daha Kolay!

Emlak Konut GYO'dan Yatırımcılar İçin Cazip İhale Fırsatları

VakıfBank'tan Emeklilere Özel Ödeme: Ocak Ayında Ek Ödeme Fırsatı

Halkbank'tan Yılbaşı Öncesi 2.000 TL Alışveriş Desteği!

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sözleşmeli Personel Alım İlanı! İşte Başvuru Tarihleri

Yapı Kredi'den 66.000 TL Promosyon Müjdesi: Müjde Geldi

4 Ocak'ta Akaryakıta ÖTV Zammı Geliyor: Cebimizi Etkileyecek Artışlar

MediaMarkt 'Şahane Kasım' Döneminde En Çok Satan Ürünleri Hangileri Oldu? İşte Detayları

Roborock, Qrevo Curv ile Çok Yakında Türkiye Pazarına Girmeye Hazırlanıyor

Eric Trump: Bitcoin Gelecekte 1 Milyon Dolar Olacak

ŞOK 18 Aralık 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayımlandı! Yılbaşı Hazırlıkları İçin Fırsatlar