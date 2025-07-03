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Samsunspor'un Yeni Transferi Antoine Makoumbou Adımı Attı!

Samsunspor'un yeni transferi Antoine Makoumbou, taraftarlar ve kulüp yetkilileri tarafından coşkuyla karşılandı.

Yayın Tarihi: 03.07.2025 21:09
Güncelleme Tarihi: 03.07.2025 21:09
Samsunspor'un Yeni Transferi Antoine Makoumbou Adımı Attı!

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in önemli transferlerinden biri olan Antoine Makoumbou'yu kadrosuna kattı. 26 yaşındaki Kongolu orta saha oyuncusu, Samsun'a gelerek 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Dünya genelinden gözler üzerinde iken, Makoumbou, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda kulüp yetkilileri ve tutkulu taraftarlar tarafından sıcak bir şekilde karşılandı. Yeni takımının formalarını imzalayan oyuncu, taraftara tezahürat yaparak moralleri yükseltti.

Taraftarların gösterdiği sevgi dolu ilgiyi karşılıksız bırakmayan Antoine Makoumbou, fotoğraf çektirerek mutluluğunu paylaştı. Karşılamanın ardından, havaalanından ayrılan genç yıldız, önümüzdeki sezon için büyük bir heyecan taşıdığını dile getirdi.

Geçtiğimiz sezon İtalya Serie A takımlarından Cagliari'de 33 maçta görev alan Makoumbou, performansıyla dikkat çekmişti. Samsunspor taraftarları ise yeni transferin takıma büyük katkılar sunacağını umuyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor’un transfer ettiği Kongolu orta saha oyuncusu Antoine...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor’un transfer ettiği Kongolu orta saha oyuncusu Antoine Makoumbou Samsun'a geldi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor’un transfer ettiği Kongolu orta saha oyuncusu Antoine...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor’un transfer ettiği Kongolu orta saha oyuncusu Antoine Makoumbou Samsun'a geldi.

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