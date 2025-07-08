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Samsunspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trendyol Süper Lig temsilcisi Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Thomas Reis yönetiminde sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 08.07.2025 15:48
Güncelleme Tarihi: 08.07.2025 15:48
Samsunspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Samsunspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trendyol Süper Lig'in güçlü takımlarından Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör Thomas Reis önderliğinde, Nuri Asan Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanlarla form tutuyor.

Günün ilk bölümünde ısınma hareketleri ile başlayan antrenman, pas çalışmaları, koordinasyon egzersizleri, dayanıklılık koşuları ve 4 takımlı hedefli oyun ile sona erdi.

Samsunspor, yarın yapacağı antrenman ile hazırlıklarını kesintisiz sürdürecek.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti....

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti. Kırmızı-beyazlılar, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde Nuri Asan Tesisleri'nde antrenman yaptı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti....

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti. Kırmızı-beyazlılar, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde Nuri Asan Tesisleri'nde antrenman yaptı.

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