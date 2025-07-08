Samsunspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trendyol Süper Lig'in güçlü takımlarından Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör Thomas Reis önderliğinde, Nuri Asan Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanlarla form tutuyor.

Günün ilk bölümünde ısınma hareketleri ile başlayan antrenman, pas çalışmaları, koordinasyon egzersizleri, dayanıklılık koşuları ve 4 takımlı hedefli oyun ile sona erdi.

Samsunspor, yarın yapacağı antrenman ile hazırlıklarını kesintisiz sürdürecek.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti. Kırmızı-beyazlılar, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde Nuri Asan Tesisleri'nde antrenman yaptı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti. Kırmızı-beyazlılar, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde Nuri Asan Tesisleri'nde antrenman yaptı.