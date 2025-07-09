Samsunspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Hız Kesmeden Devam Ediyor

Samsunspor Yeni Sezon Hazırlıkları İçin Sahada

Trendyol Süper Lig'in güçlü temsilcisi Samsunspor, yeni sezon için antrenmanlarını aralıksız sürdürüyor. Takım, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde Nuri Asan Tesisleri'nde hazırlıklarına devam ediyor.

Antrenman Detayları

Kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanlarına parkurlu ısınma hareketleriyle başladı. Devamında, pas çalışmaları ve dayanıklılık koşusu gerçekleştirildi. Antrenman, çeşitli orta ve şut çalışmalarıyla son buldu.

Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Samsunspor, antrenman programında disiplinli bir şekilde ilerlemekte. Taraftarlar, takımın performansını ve sezondaki hedeflerini merakla bekliyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Nuri Asan Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarına devam etti. Antrenmanda Yunus Emre Çift de yer aldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Nuri Asan Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarına devam etti. Antrenmanda Yunus Emre Çift de yer aldı.