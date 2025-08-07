Samsunspor, Yeni Sezona Üç Puan Hedefiyle Başlıyor

DOLAR
Yayın Tarihi: 07.08.2025 13:00
Güncelleme Tarihi: 07.08.2025 13:00
Trendyol Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Samsunspor, yeni sezonu 3 puanla açmak istiyor. Takım kaptanı Zeki Yavru, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında sezon hedeflerine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Yeni sezona iyi bir başlangıç yapmanın önemine dikkat çeken Zeki Yavru, "Galibiyetle başlamak önemli. Her rakibin kendi içinde zorlukları var. Biz de Gençlerbirliği'ni iyi analiz ettik. İnşallah bizim adımıza iyi geçer diye umuyorum. Üç puanla başlamak istiyoruz iç sahada. Sonrasında zaten bu ay içerisinde 6 tane müsabaka var bizim adımıza. Zorlu bir süreç. İnşallah lige 3 puanla başlarsak moralli bir şekilde bu süreci de devam ettiririz," ifadelerini kullandı.

Geçen sezon yakalanan başarıyı tekrarlama hedefinde olduklarını belirten Yavru, "Geçen sezona başladığımızda kimsenin böyle bir beklentisi yoktu. Süreç bizi hedefe odakladı diyebiliriz. Bu sezonda farklı kulvarlarda 50 tane müsabaka var. Lige başlayacağız, Avrupa Ligi eleme maçının sonrasında ne olur hep birlikte göreceğiz, süreci yaşayacağız. İnşallah bizim adımıza iyi bir sezon olur. Çünkü zor bir sezon. Çok fazla maç var. Şu an kendi adıma bir hedef belirtmeyeceğim. En önemlisi bizim için camiamızı, taraftarımızı geçen sezon çok fazlasıyla mutlu etmiştik. İnşallah bu sezon da onları mutlu edebileceğimiz, bizim adımıza güzel bir sezon olur diye umuyorum," dedi.

Gençlerbirliği Maçı Hazırlıkları Devam Ediyor

Öte yandan Samsunspor, 9 Ağustos Cumartesi günü Gençlerbirliği ile sahasında oynayacağı maça yönelik hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor. Futbolcular, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde 1 saat 20 dakika süren bir çalışmaya katıldı. Antrenman, ısınma hareketleriyle başlayıp basına kapalı olarak gerçekleştirilen taktik çalışmasıyla devam etti. Antrenmana, sakatlığı bulunan Anthony Musaba katılmadı.

