Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Voleybolda İl Şampiyonu

Türkiye Voleybol Federasyonu Genç Erkekler Voleybol Yerel Lig müsabakalarında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi takımları başarıyla ayrıldı. Turnuva sonunda B Takımı il birincisi olurken, A Takımı ligi ikinci sırada tamamladı.

Final Maçları ve Skorlar

Mehmetçik Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmalarda Büyükşehir Belediyesi A Takımı, Şanlıurfa Gençlik Spor'u 3-1 mağlup etti. B Takımı ise Şanlıurfa Yıldız Spor Kulübü'nü 3-0 yenerek il şampiyonluğunu kazandı.

Şampiyonluk ve Bölge Temsili

İl şampiyonu olan B Takımı, elde ettiği bu başarıyla bölge müsabakalarında Şanlıurfa’yı temsil etmeye hak kazandı. Final maçlarının ardından düzenlenen törende şampiyonluk kupası Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Mehmet Küçük tarafından takdim edildi.

Hedefler ve Değerlendirme

Genç Erkekler Voleybol B Takımı Antrenörü Prof. Dr. Yakup Aktaş, grup müsabakalarında da başarılı sonuçlar alarak Türkiye finallerine katılmayı hedeflediklerini belirtti.

Gençlerden Başkan'a Teşekkür

Turnuvada yer alan genç sporcular, spora ve gençliğe verdikleri desteklerden dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'a teşekkür etti.

