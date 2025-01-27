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Şanlıurfalı Abdullah'ın Fenerbahçe Hayali Gerçekleşti

Görme engelli Abdullah Karaman'ın Fenerbahçe maçını tribünden izleme hayali İstanbul'da gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 19:04
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 19:07
Şanlıurfalı Abdullah'ın Fenerbahçe Hayali Gerçekleşti

Şanlıurfalı Abdullah'ın Hayali Gerçek Oldu

Şanlıurfalı görme engelli Abdullah Karaman'ın, tutkulu bir Fenerbahçe taraftarı olarak, takımının maçını tribünden izleme hayali nihayet gerçekleşti. Ceylanpınarlı olan Abdullah, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası etkinlikleri çerçevesinde Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından evinde ziyaret edildi.

Fenerbahçe Yönetimi ile İşbirliği

Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte gerçekleştirilen ziyarette, Abdullah Karaman’a Fenerbahçe forması hediye edildi. Abdullah, Fenerbahçe maçını tribünden izleme isteğini dile getirdi. Bu isteği ise Fenerbahçe yönetimi tarafından olumlu karşılandı.

İstanbul Ziyareti ve Maç Keyfi

Gerekli organizasyonlar yapılarak İstanbul’a gidilen Abdullah, Fenerbahçe'nin Göztepe ile oynadığı maçı stadyumdan takip etme imkanına kavuştu. Maç sırasında kendisine kulüp tarafından çeşitli hediyeler sunuldu.

Abdullah Karaman, bu unutulmaz deneyim için emeği geçen tüm kişilere teşekkür etti. Hayalini gerçekleştiren Fenerbahçe ve emniyet yetkililerine minnettar olduğunu ifade etti.

Şanlıurfalı görme engelli Abdullah Karaman'ın taraftarı olduğu Fenerbahçe Kulübünün maçını...

Şanlıurfalı görme engelli Abdullah Karaman'ın taraftarı olduğu Fenerbahçe Kulübünün maçını tribünden takip etme hayali gerçekleştirildi.

Şanlıurfalı görme engelli Abdullah Karaman'ın taraftarı olduğu Fenerbahçe Kulübünün maçını...

Şanlıurfalı görme engelli Abdullah Karaman'ın taraftarı olduğu Fenerbahçe Kulübünün maçını tribünden takip etme hayali gerçekleştirildi.

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