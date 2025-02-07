Şanlıurfaspor, Bouly Junior Sambou'yu Transfer Etti

Şanlıurfaspor, Yeni Forvetiyle Güçleniyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor, kadrosunu güçlendirmek amacıyla TÜMOSAN Konyaspor'dan forvet oyuncusu Bouly Junior Sambou'yu transfer etti. Kulübün sosyal medya hesabı üzerinden duyurulan transfer haberi, taraftarlar tarafından büyük bir heyecanla karşılandı.

Resmi Açıklama ve İmza Töreni

Şanlıurfaspor, Sambou ile yaptığı görüşmelerin ardından resmi sözleşmeyi imzaladığını açıkladı. Kulüp, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Bouly Junior Sambou ile sözleşme imzaladı. Aramıza hoş geldin Sambou," ifadeleriyle transferi duyurdu. İmza töreninde kulüp yöneticisi Halil Arıcı'nın da yer aldığı belirtildi.

Bu transferle birlikte, Şanlıurfaspor'un hücum hattında önemli bir güç artışı hedefleniyor ve taraftarların umudu, Sambou'nun takımına katkı sağlaması yönünde.