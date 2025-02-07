DOLAR
35,98 -0,2%
EURO
37,19 0,55%
ALTIN
3.315,29 -0,63%
BITCOIN
3.521.896,1 -1,19%

Şanlıurfaspor, Bouly Junior Sambou'yu Transfer Etti

Şanlıurfaspor, Forvet Bouly Junior Sambou'yu TÜMOSAN Konyaspor'dan transfer etti.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 18:34
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 18:34
Şanlıurfaspor, Bouly Junior Sambou'yu Transfer Etti

Şanlıurfaspor, Yeni Forvetiyle Güçleniyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor, kadrosunu güçlendirmek amacıyla TÜMOSAN Konyaspor'dan forvet oyuncusu Bouly Junior Sambou'yu transfer etti. Kulübün sosyal medya hesabı üzerinden duyurulan transfer haberi, taraftarlar tarafından büyük bir heyecanla karşılandı.

Resmi Açıklama ve İmza Töreni

Şanlıurfaspor, Sambou ile yaptığı görüşmelerin ardından resmi sözleşmeyi imzaladığını açıkladı. Kulüp, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Bouly Junior Sambou ile sözleşme imzaladı. Aramıza hoş geldin Sambou," ifadeleriyle transferi duyurdu. İmza töreninde kulüp yöneticisi Halil Arıcı'nın da yer aldığı belirtildi.

Bu transferle birlikte, Şanlıurfaspor'un hücum hattında önemli bir güç artışı hedefleniyor ve taraftarların umudu, Sambou'nun takımına katkı sağlaması yönünde.

İLGİLİ HABERLER

Yapı Kredi, 82.100 TL Promosyonla Yüzleri Güldürdü!

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Dikkat! Havale ve EFT ile Kira Ödemesi Yapanlar Tahliye Edilebilir

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mertens ve Berkan Kutlu, Dünya Kanser Günü Etkinliğinde
2
Kütahya'da Sualtı Hokeyinde Milli Takım Seçmeleri Başladı
3
Alanyaspor, Panathinaikos'tan Tonny Vilhena'yı Kadrosuna Kattı
4
Göztepe, Ceza Sebebiyle Taraftar Kombinelerini Süresiz İptal Edecek
5
Kocaelispor, Rigoberto Rivas ile Prensipte Anlaştı
6
Bursaspor, İlkokul Öğrencilerine Formasını Hediye Etti
7
Beşiktaş, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda UFAB 49 ile Karşılaşıyor

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!

Emeklilere Promosyon Zamı Müjdesi: ING'den 25.000 TL Destek!

Okul Ulaşımında Fahiş Zamlar! Velileri Zora Sokacak Artışlar

Belediyeden Dar Gelirliye Umut: Sosyal Destek Kartı Hayata Geçti

Emekli Maaşlarından Yüzde 17 Kesinti Dikkat! Mart 2025'te Başlayacak

Yapı Kredi, 82.100 TL Promosyonla Yüzleri Güldürdü!

Dikkat! Havale ve EFT ile Kira Ödemesi Yapanlar Tahliye Edilebilir

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!