Şanlıurfaspor, Erzurumspor'u 1-0 Geçti!

Trendyol 1. Lig'de Önemli Maç

19. haftasında düzenlenen Trendyol 1. Lig karşılaşmasında Şanlıurfaspor, Erzurumspor FK'yi 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Bu sonuç, Şanlıurfaspor'un ligdeki iddiasını daha da pekiştirdi.

Maçın Özeti

Karşılaşmada etkili bir performans sergileyen Şanlıurfaspor, maçın başından itibaren Erzurumspor karşısında üstünlük sağladı. Tek golü atan taraf olarak, rakibine geçit vermeyen Şanlıurfaspor, önemli bir galibiyet elde etti.

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Erzurumspor FK ile Şanlıurfaspor, Kazım Karabekir Stadyumu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Erzurumspor FK oyuncusu Mustafa Akbaş (2) ile Şanlıurfaspor oyuncusu Amar Begic (82) mücadele etti.

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Erzurumspor FK ile Şanlıurfaspor, Kazım Karabekir Stadyumu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Erzurumspor FK oyuncusu Mustafa Akbaş (2) ile Şanlıurfaspor oyuncusu Amar Begic (82) mücadele etti.