Şanlıurfaspor, Fatih Karagümrük'e Yenildi: Teknik Direktörlerin Açıklamaları

Şanlıurfaspor-Fatih Karagümrük Maçından Notlar

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında oynanan Şanlıurfaspor-Fatih Karagümrük karşılaşmasında ev sahibi ekip, sahadan 3-1'lik sonuçla ayrılan taraf oldu.

Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri'nin Açıklamaları

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Erkan Sözeri, mücadelenin sonucundan dolayı üzgün olduğunu ifade etti. Sözeri, "Biz maçın ve hatalarımızın analizini çok iyi yapıp, önümüzdeki maçlara bakacağız." şeklinde konuştu.

Maçın ikinci yarısında aldıkları kırmızı kartın sonucunu büyük ölçüde etkilediğini belirten Sözeri, oyuncularının performansını takdir etti. "Bireysel hatalar neticesinde bu maçı kaybettik. Gerçekten hakeme rağmen galip gelebilirdik. Ancak kırmızı kart sonrası oyun tamamen Karagümrük lehine döndü. Ben oyuncularımı tekrar kutluyorum, Karagümrük'ü de tebrik ediyorum. Dostane bir maç oldu." dedi.

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel'in Değerlendirmesi

Fatih Karagümrük'ün teknik sorumlus Atılay Canel, deplasmandan galibiyetle ayrıldıkları için memnun olduklarını belirtti. Canel, "Oyuna iyi başladık, karşılıklı gollerle ilk yarı sona erdi. Rakibin kırmızı kart görmesi sonrasında oyunun kontrolünü elimize aldık." diye konuştu.

Canel, geçen hafta elde ettikleri galibiyetin kalitesini bu maçta da gösterdiklerini sözlerine ekleyerek, "Artık yolumuza bakacağız. Şanlıurfaspor'a sonraki maçlarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.