Sarıgöl Gençlerbirliği, Köprübaşı'nda 4-2 ile İlk Galibiyetini Aldı

Manisa Süper Amatör Lig C Grubu'nda Sarıgöl Gençlerbirliği, 3. haftada Köprübaşı Belediye Gençlikspor'u 4-2 yenerek sezonun ilk galibiyetini aldı.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 17:14
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 17:14
Manisa Süper Amatör Küme 2025-2026 Ferdi Zeyrek Sezonu C Grubu — 3. Hafta

Manisa Süper Amatör Lig C Grubunda mücadele eden Sarıgöl Gençlerbirliği Belediyespor, ligin 3. haftasında deplasmanda Köprübaşı Belediye Gençlikspor ile karşılaştı. Karşılaşmayı takımımız 4-2 kazanarak sezonun ilk galibiyetini elde etti.

İlk iki haftada bir beraberlik ve bir mağlubiyet alan Sarıgöl Gençlerbirliği Belediyespor, bu sonuçla puanını 4'e yükseltti.

Gollerimizi Gökhan (2), Halil ve Hüseyin Etaban kaydetti.

Sarıgöl Gençlerbirliği Belediyespor Başkanı Tufan Dede, "Sarıgöl zoru sever. Köprübaşı deplasmanından 4-2’lik galibiyet ile dönüyoruz. Gollerimizi Gökhan (2), Halil ve Hüseyin Etaban attı. Tüm futbolcularımı kutlarım." dedi.

