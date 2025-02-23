Sarıyer Belediyespor, Bahçelievler Belediyespor'u 3-0 Geçti

Vodafone Sultanlar Ligi'nde Önemli Galibiyet

Türkiye'nin önde gelen voleybol liglerinden biri olan Vodafone Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında heyecan dolu bir karşılaşma gerçekleşti.

Sarıyer Belediyespor'un Başarılı Performansı

Sarıyer Belediyespor, konuk olduğu Bahçelievler Belediyespor'u 3-0'lık skorla mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Bu zafer, Sarıyer ekibinin ligdeki güçlü duruşunu devam ettirdiğinin bir göstergesi oldu.

Karşılaşmanın detaylarında Sarıyer Belediyespor'un etkili servis ve blokları dikkat çekti. Bahçelievler temsilcisi ise oyun planını uygulamakta zorluk yaşadı.

Her iki takımın mücadelesinin sonucunda Sarıyer, galibiyetle ligdeki yerini sağlamlaştırırken, Bahçelievler Belediyespor'un bu sonuçla birlikte toparlanması gerektiği ortaya çıktı.