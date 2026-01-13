Ziraat Türkiye Kupası: Fethiyespor 0-0 Galatasaray (İlk Yarı)

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta maçında Fethiyespor, sahasında Galatasaray ile karşılaştı. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı; iki takım da golle buluşamadı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

11. dakika: Savunmadan seken topu önünde bulan Icardi, ceza sahası içinden sağ ayağıyla gelişine sert vurdu; meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

14. dakika: Fethiyespor ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Melih Okutan, sağ ayağıyla vuruşunu yaparak topu ağlara gönderdi. Pozisyon sonrası ofsayt bayrağı kaldırıldı.

35. dakika: Galatasaray’ın hücumunda Kazımcan ceza sahası dışı sol çaprazından sol ayağıyla vuruşunu yaptı; top savunmada Şahan’dan sekti. Hakem Ayberk Demirbaş pozisyonda elle oynama tespit ederek penaltı kararı verdi.

36. dakika: Icardi’nin kullandığı penaltı vuruşunu kaleci Arda Akbulut, sağına gelen topu çıkarmayı başardı.

38. dakika: Tekrarlanan penaltı atışında Mauro Icardi’nin vuruşunda kaleci Arda bir kez daha topu kurtardı.

Stat ve Hakemler

Stat: Fethiye

Hakemler: Ayberk Demirbaş, Erkan Akbulut, Murat Temel Çimen

Kadrolar

Fethiyespor: Arda Akbulut, Berat Satır, Oğuz Yılmaz, Şahan Akyüz, Berkay Can Değirmencioğlu, Ali Mert Aydın, Samet Asatekin, Cihan Kazan, İrfan Akgün, Melih Okutan, Muhammet Enes Erdem

Yedekler: Hakan Canbazoğlu, Ulaş Zengin, Yusuf Türk, Serdarcan Eralp, Arda Yakup Yılmaz, Uğur Ayhan, Yusuf Efe Çağlar, Serkan Yıldız, Muhammet Raşit Yöndem, Ramazan Çevik

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Galatasaray: Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Arda Ünyay (Abdülkerim Bardakcı dk. 9), Kazımcan Karataş, Gökdeniz Gürpüz, Mario Lemina, Ahmed Kutucu, Yusuf Demir, Eren Elmalı, Mauro Icardi

Yedekler: Batuhan Ahmet Şen, Roland Sallai, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Necati Oğulcan Yançel, Ada Yüzgeç, Yusuf Dağhan Kahraman, Eyüp Can Karasu, Furkan Koçak

Teknik Direktör: Okan Buruk

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASINDA FETHİYESPOR, SAHASINDA GALATASARAY İLE KARŞILAŞIYOR. MÜSABAKADA İLK YARI GOLSÜZ EŞİTLİKLE SONA ERDİ.