Ziraat Türkiye Kupası: Fethiyespor 0-0 Galatasaray (İlk Yarı)

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda Fethiyespor-Galatasaray ilk yarı 0-0 sona erdi; Icardi'nin iki penaltısını kaleci Arda Akbulut kurtardı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 21:57
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 22:19
Ziraat Türkiye Kupası: Fethiyespor 0-0 Galatasaray (İlk Yarı)

Ziraat Türkiye Kupası: Fethiyespor 0-0 Galatasaray (İlk Yarı)

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta maçında Fethiyespor, sahasında Galatasaray ile karşılaştı. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı; iki takım da golle buluşamadı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

11. dakika: Savunmadan seken topu önünde bulan Icardi, ceza sahası içinden sağ ayağıyla gelişine sert vurdu; meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

14. dakika: Fethiyespor ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Melih Okutan, sağ ayağıyla vuruşunu yaparak topu ağlara gönderdi. Pozisyon sonrası ofsayt bayrağı kaldırıldı.

35. dakika: Galatasaray’ın hücumunda Kazımcan ceza sahası dışı sol çaprazından sol ayağıyla vuruşunu yaptı; top savunmada Şahan’dan sekti. Hakem Ayberk Demirbaş pozisyonda elle oynama tespit ederek penaltı kararı verdi.

36. dakika: Icardi’nin kullandığı penaltı vuruşunu kaleci Arda Akbulut, sağına gelen topu çıkarmayı başardı.

38. dakika: Tekrarlanan penaltı atışında Mauro Icardi’nin vuruşunda kaleci Arda bir kez daha topu kurtardı.

Stat ve Hakemler

Stat: Fethiye

Hakemler: Ayberk Demirbaş, Erkan Akbulut, Murat Temel Çimen

Kadrolar

Fethiyespor: Arda Akbulut, Berat Satır, Oğuz Yılmaz, Şahan Akyüz, Berkay Can Değirmencioğlu, Ali Mert Aydın, Samet Asatekin, Cihan Kazan, İrfan Akgün, Melih Okutan, Muhammet Enes Erdem

Yedekler: Hakan Canbazoğlu, Ulaş Zengin, Yusuf Türk, Serdarcan Eralp, Arda Yakup Yılmaz, Uğur Ayhan, Yusuf Efe Çağlar, Serkan Yıldız, Muhammet Raşit Yöndem, Ramazan Çevik

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Galatasaray: Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Arda Ünyay (Abdülkerim Bardakcı dk. 9), Kazımcan Karataş, Gökdeniz Gürpüz, Mario Lemina, Ahmed Kutucu, Yusuf Demir, Eren Elmalı, Mauro Icardi

Yedekler: Batuhan Ahmet Şen, Roland Sallai, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Necati Oğulcan Yançel, Ada Yüzgeç, Yusuf Dağhan Kahraman, Eyüp Can Karasu, Furkan Koçak

Teknik Direktör: Okan Buruk

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASINDA FETHİYESPOR, SAHASINDA GALATASARAY İLE KARŞILAŞIYOR. MÜSABAKADA İLK YARI...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASINDA FETHİYESPOR, SAHASINDA GALATASARAY İLE KARŞILAŞIYOR. MÜSABAKADA İLK YARI GOLSÜZ EŞİTLİKLE SONA ERDİ.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASINDA FETHİYESPOR, SAHASINDA GALATASARAY İLE KARŞILAŞIYOR. MÜSABAKADA İLK YARI...

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eurocup A Grubu: Manresa 96-92 — Bahçeşehir Koleji Sinan Erdem'de yenildi
2
Afyon'da Gelişim Ligi Maçı: Denizli İdmanyurdu'ndan Kocatepe D-1 Sahasına Tepki
3
Ziraat Türkiye Kupası 2. Hafta Sonuçları — 4 Maçta Alınan Skorlar
4
TFF Tahkim Kurulu 57 Futbolcunun Hak Mahrumiyeti Cezasını Onadı
5
Ziraat Türkiye Kupası: Fethiyespor 1-2 Galatasaray
6
Sarunas Jasikevicius ile Fenerbahçe Beko 3 Yıl Daha
7
Yatağanspor, Mustafa Yıldırım ile Yollarını Ayırdı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları