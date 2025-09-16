Satrançta lisanslı sporcu sayısı 1 milyon 700 bini aştı

TSF Başkan Vekili Bülent Mert Dikeç: "Lisanslı sporcu anlamında Türkiye'nin en büyük federasyonuyuz"

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkan Vekili Bülent Mert Dikeç, satrançta lisanslı sporcu sayısının 1 milyon 700 bini aştığını açıkladı. Dikeç, Hatay'da düzenlenen Türkiye Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası için kente geldiği sırada Anadolu Ajansı muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Dikeç, geçen yıl yapılan federasyon seçimlerinin ardından göreve başladıklarını ve genç ve dinamik bir yönetim anlayışı ile çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Satranç sporunun yaygınlaşması için büyük çaba harcadıklarını ifade eden Dikeç, hedeflerinin satrancı Türk gençliğine sevdirmek olduğunu vurguladı.

Konuşmasında satrancın gençlerin analitik düşünme yeteneğini geliştirdiğine dikkat çeken Dikeç, "Amacımız satrancı Türk gençliğine sevdirmek. Satranç, gençlerimizin analitik düşünme yeteneğini artırıyor. Bütün gençlerimizi bu spora yönlendirmeye çalışıyoruz," dedi.

Dikeç, Türkiye'de lisanslı sporcu sayısının yüksekliğine işaret ederek, "Türkiye Satranç Federasyonunu çok kimse bilmiyor ama Türkiye'de lisanslı sporcu sayısı en yüksek olan spor dalıdır. 1 milyon 700 binin üzerinde kayıtlı lisanslı sporcumuz bulunmakta. Aslında baktığımız zaman bu futbolun bile neredeyse üç katı kadar lisanslı sporcu demek. Lisanslı sporcu anlamında Türkiye'nin en büyük federasyonuyuz," ifadelerini kullandı.

Ayrıca Dikeç, Dünya Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası'nın 15-21 Aralık tarihlerinde Antalya'da düzenleneceğini hatırlattı ve TSF Başkanı Fethi Apaydın'ın bu turnuvanın Türkiye'de yapılması için büyük çaba gösterdiğini belirterek, "Başkanımız Fethi Apaydın'ın bu konuda çok ciddi çabaları oldu. Yönetim olarak başkanımızın liderliğinde hakikaten bu turnuvanın Türkiye'de yapılması için çok çalıştık, uğraştık. Allah bize bunu nasip etti," dedi.

Federasyonun önceliğinin sporcu sayısını artırmak ve genç nesli satrançla buluşturmak olduğunun altını çizen Dikeç, bu amaçla eğitim ve organizasyon çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.