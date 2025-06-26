Savate Combat Milli Takımı, Dünya Şampiyonası İçin Çankırı'da Kampta

Dünya şampiyonasına hazırlanan Savate Combat Milli Takımı, Çankırı Hamide Bıçkın Kamp Eğitim Merkezi'nde sürdürdüğü kamp çalışmalarına devam ediyor. 23 Haziran'da start verilen kampta, 4 kadın ve 7 erkek sporcunun yer aldığı takım, 2-6 Temmuz tarihleri arasında Bulgaristan'ın Plovdiv kentinde gerçekleştirilecek olan Savate Combat Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Milli takım antrenörü Tamer As, AA muhabirine verdiği demeçte, dünya şampiyonasında Türk bayrağını göndere çekebilmek için sporcuların büyük çaba sarf ettiğini belirtti. As, "İnşallah hayırlı bir sonuçla, güzel bir neticeyle dönmek istiyoruz. Günde çift antrenmanımız, aralarda teorik, psikolojik çalışmalarımız var. Ayrıca sporcuları motive etmek için sohbetlerimiz oluyor. Sporcularımız kendilerini son raddeye kadar veriyor. Antrenmanlarımız da ağır geçiyor gerçekten ama böyle olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Antrenörlerden Ahmet Çınar ise, savate branşının tarihi başlangıcının Çankırı'dan verileceğini vurgulayarak, "Savate, 25 yıllık mücadelenin ardından resmi statü kazandı. İlk defa dünya şampiyonası için sporcularımız Bulgaristan'da ringe çıkacak. İnşallah ülkemizi en iyi şekilde temsil edecekler ve tarihe ilk imzayı atacaklar. Çankırı da inşallah uğurlu gelir ve İstiklal Marşı'mız okutulur." dedi.

Dünya şampiyonasına hazırlanan Savate Combat Milli Takımı'nın Çankırı'daki kampı devam ediyor.

Dünya şampiyonasına hazırlanan Savate Combat Milli Takımı'nın Çankırı'daki kampı devam ediyor.