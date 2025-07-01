Savate Combat Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'na Hazır!

Savate Combat Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'na hazırlık amacıyla düzenlenen kampını Çankırı'da başarıyla tamamladı. 23 Haziran'da Çankırı Hamide Bıçkın Kamp Eğitim Merkezi'nde başlayan kamp, 4 kadın ve 7 erkek sporcunun katılımıyla yoğun bir şekilde sürdü.

Milli takım, 2-6 Temmuz tarihleri arasında Bulgaristan'ın Plovdiv kentinde gerçekleştirilecek olan Savate Combat Dünya Şampiyonası'na katılmak üzere kampı tamamlayarak yola çıktı.

Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Savate Genel Koordinatörü Satılmış Kibaroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 8 günlük kampın verimli geçtiğini belirtti. Kibaroğlu, "Kamp çok güzel geçti. Çocukların moral motivasyonu, teknik kapasiteleri üst seviyede. İnşallah bu sonuca da yansıyacak, iyi bir dereceyle ülkemizi temsil edeceğiz," ifadeleriyle takımın beklentilerini dile getirdi.

75 kilogramda temsil edecek olan milli savate sporcusu Yunus Emre Batman da kamp sürecini iyi değerlendirdiklerini ifade ederek, "Dünya Şampiyonası'na takım olarak hazırız. Türk bayrağını, Türk milletini en güzel şekilde temsil edeceğimize inanıyorum," dedi. Batman, hedeflerinin İstiklal Marşı'nı okutup dönmek olduğunu vurguladı.

85 kilogramda mücadele edecek olan bir diğer milli sporcu Eyüp Taşdemir ise, kampın kendilerine çok fayda sağladığını belirterek, "İlk defa gidiyoruz savate müsabakasına ve oradan şampiyon olarak döneceğimize inanıyoruz. En önemlisi bayrağımızı göklere kaldırmak ve İstiklal Marşımızı okutmak," diye konuştu.

Dünya Şampiyonası'na hazırlanan Savate Combat Milli Takımı'nın Çankırı'daki kampı sona erdi.