Sebastian Szymanski, Fenerbahçe'ye Veda Etti

Polonyalı orta saha sosyal medyada teşekkür ve veda mesajı yayınladı

Sebastian Szymanski, sosyal medya hesabından paylaştığı duyuruyla Fenerbahçe'ye veda etti. Oyuncu, kulübe ve takım çevresine teşekkürlerini iletti.

Szymanski paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Fenerbahçe ailesi, bugün benim için çok özel bir dönemi kapatıp veda etme zamanı. Bu kulübün bir parçası olma fırsatını bana verdiği için kulübe teşekkür ediyorum. Bu formayı giymek benim için büyük bir onurdu. Takım arkadaşlarıma, teknik ekibe ve kulüpte çalışan herkese; günlük emekleri ve sürekli destekleri için teşekkür ederim ve elbette, bu kulübün kalbi olan tüm taraftarlara; her maçtaki desteğiniz ve koşulsuz sevginiz için teşekkür etmek istiyorum. Hepinize gelecekte başarılar ve en iyisini diliyorum" dedi.

Kulübe, takım arkadaşlarına ve taraftarlara yönelik teşekkür vurgusu, Szymanski'nin Fenerbahçe'deki döneminin duygusal bir kapanışla sona erdiğini gösterdi.

