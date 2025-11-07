Sefer Yılmaz: "Liderliğimizi geri kaldık" — Bodrum FK 5-0 ile moral buldu

Sefer Yılmaz, İstanbulspor karşısında 5-0'lık galibiyetle liderliği yeniden hedeflediklerini, milli araya moralli girdiklerini söyledi.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 20:17
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 20:17
Sefer Yılmaz: "Liderliğimizi geri kaldık" — Bodrum FK 5-0 ile moral buldu

Sefer Yılmaz: "Liderliğimizi geri kaldık"

Maç Sonrası Açıklamalar

Trendyol 1. Lig’in 13. haftasında Bodrum FK, sahasında İstanbulspor'u 5-0 mağlup etti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında takımın teknik sorumlusu Sefer Yılmaz açıklamalarda bulundu.

Yılmaz, "Çok mutluyuz, ligimizin en az gol yiyen takımlarından ve en pozitif, en aktif top oynayan takımlarından birine karşı 5-0 gibi çok güzel bir skorla galip geldik. Geçen hafta istemediğimiz bir sonuç olmuştu. Yüzde 80’ini 10 kişi oynamıştık. Hem bizi sevenleri, taraftarımızı üzmüştük. Bu açıdan çok güzel bir maç oldu. Haftanın ilk maçında galibiyetle başladık. Liderliğimizi geri kaldık, inşallah pazar günü akşam 21.00’den sonra da lider olarak devam ederiz. Milli maç arasına moralle girdik. Önümüzde zor maçlar var, bu süreyi iyi değerlendirip en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz" dedi.

