Şehit Ömer Halisdemir Anısına Niğde'de Yarı Maraton Koşuldu

Şehit Ömer Halisdemir Anısına Yarı Maraton

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali etkisiz hale getirip, şehit düşen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir anısına Niğde'de yarı maraton düzenlendi. Bu anlamlı etkinlik, sporcuların 5, 10 ve 21 kilometrelik parkurlarda yarıştığı 2. Geleneksel Doğuş Holding Niğde Yarı Maratonu olarak gerçekleştirildi.

Katılım ve Aktiviteler

Niğde Valisi Cahit Çelik, etkinlikte sporculara 21 kilometrelik parkurda eşlik ederken, ödül töreninde katılımcılara teşekkür etti. Vali Çelik, bu yıl etkinliğe il dışından katılan sporcularla birlikte toplamda 630 kişi yarıştığını belirtti. "Geçen sene yaklaşık 400 sporcu katıldı. Bu yılki katılım durumu daha iyi. İstanbul, İzmir ve Bursa'dan gelen sporcularımız var," dedi.

Yerel Yönetim ve Sporun Önemi

Niğde'nin bir kahramanlar şehri olduğunu vurgulayan Vali Çelik, "Bu etkinlik, şehrimizin gururu Ömer Halisdemir adına yapıldı. Spor, insanları fiziken ve ruhen güçlü kılıyor. Gençlerimizin sporla uğraşması bizleri sevindiriyor," şeklinde konuştu.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir de kentin spor faaliyetlerinde önemli bir aşama kaydettiğini belirtti. "Bu yıl da 2'ncisi düzenlenen maraton, artık geleneksel hale geldi. Dışarıdan gelen misafirlere hoş geldiniz diyoruz ve hepinize teşekkür ediyorum," dedi.

Ödül Töreni

Konuşmaların ardından, dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi. Bu yıl ki etkinlik, büyük bir coşkuyla hatırlandı ve her yıl daha da büyümesi temenni edildi.

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir anısına, Niğde'de yarı maraton düzenlendi.

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir anısına, Niğde'de yarı maraton düzenlendi.