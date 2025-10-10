Selçuk İnan ve Kocaelispor, 15. Kocaeli Kitap Fuarı'nda Kitapseverlerle Buluştu

Selçuk İnan ve Kocaelispor, 15. Kocaeli Kitap Fuarı'nda

Söyleşi ve taraftar buluşması

15. Kocaeli Kitap Fuarı kapsamında düzenlenen etkinlikte, Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan ile futbolcular Gökhan Değirmenci ve Massadio Haidara kitapseverlerle bir araya geldi. Fuar alanındaki açık hava sahnesinde gerçekleştirilen söyleşide, katılımcılar sorularını yöneltti ve ekip cevaplar verdi.

Bir taraftarın yönelttiği "Antrenörlük mü, futbolculuk mu?" sorusuna İnan, şu an için kendisi için antrenörlüğün futbolculuktan önce geldiğini belirterek yanıt verdi. İnan, saha kenarındaki duygularını şöyle aktardı: "Saha kenarındaki heyecanlı olduğumu, kendimi tüm benliğiyle maça verdiğimi ve "Böyle bir camiada, şehirde, takımını bu kadar seven insanlara da bir şekilde hizmet etmek istiyor insan. Saha kenarındaki duygularım, içimden gelen duygular. O anı yaşıyorum." Takımını başarıya ulaştırmak için saha kenarında elinden geleni yapmaya çalıştığını vurguladı.

Takım kaptanı Gökhan Değirmenci, bir izleyicinin "Sezon sonunda Kocaelispor'u nerede görüyorsunuz?" sorusuna, yeni bir takım kurulduğunu ve sezon başında bunun bazı zorluklarının yaşandığını anlatarak cevap verdi. Değirmenci, sözlerini şu ifadelerle tamamladı: "Kocaelispor'un 16 yıl sonra Süper Lig'deki ilk senesi. Kolay olmayacak ama biz bu şehri en iyi şekilde temsil edeceğiz."

Massadio Haidara ise Kocaeli'nin güzel bir şehir olduğunu ve taraftarın futbola olan tutkusunun kendisini şaşırttığını belirtti. Haidara, taraftarı mutlu etmek için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

Bilgi yarışması ve imzalı formalar

Soru-cevap bölümünün ardından fuar ziyaretçileri arasında bir bilgi yarışması düzenlendi. En yüksek puanı alan 3 kişiye imzalı forma hediye edildi; ödülleri ise İnan ve beraberindeki futbolcular takdim etti.

