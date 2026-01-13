Selçuk Şahin: Guendouzi için 30 milyon Euro yüksek

Kariyer planlaması ve Eyüpspor dönemi

Geçtiğimiz dönemde Eyüpspor’u çalıştırdığını hatırlatan Şahin, takımda geçirdikleri sürece dair şu ifadeleri kullandı: "Eyüpspor’da 8 haftalık bir süreç geçirdik. Oyun olarak memnun olduğumuz, skor olarak memnun olmadığımız bir süreçti. Ülkede skor alamadığınız zaman oynadığınız oyunun karşılığı olmuyor. Oyun olarak kafamızda olanı yaptığımız bir süreçti. Şimdiki süreçte bekliyoruz. Ülkede çok istemediğimiz bir şey ama hoca değişikliği çok fazla olduğu için bize de teklifler geliyor. Kafamızdakileri uygulayabileceğim net bir yer olursa tekrar sürecin içerisine girmek istiyoruz. Şu anda hazırlanıyoruz, maçları izliyoruz, takip ediyoruz. Bu dönemde biz de maç izleyerek, güncel futbolu takip ederek hazırlanmaya çalışıyoruz."

Lig rekabeti ve mali boyut

Son yıllarda Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk rekabetine ilişkin değerlendirmesinde Şahin, mali dengesizliğe dikkat çekti: "Çok sağlıklı gözükmüyor açıkçası. Çünkü iki takım maddi olarak arayı açtı diğerleriyle. Harcanan, oyuncuya verilen rakamlar çok astronomik olmaya başladı. İki güçlü camia, bu rakamları karşılayabilecek camialar; demek ki bu paralar veriliyor. Ama biri şampiyon olacak. Ülke şampiyonluğu da bu harcanan paraların karşılığını alabileceğiniz bir değer değil. Ancak UEFA Şampiyonlar Ligi’nde alınacak başarılar, bu harcadığınız paraların karşılığını anlamanızı sağlar. Sadece lig şampiyonluğuna odaklanmamak lazım. Avrupa’da başarılı olmak lazım. Kendi ligimizde şampiyon olacağız diye 200 milyon Euro harcayabilecek düzeyde değiliz. Avrupa’da başarılı olmak gerektiğini düşünüyorum. Ama iki takımın arayı açması lig için hiç sağlıklı gözükmüyor".

Guendouzi yorumu

44 yaşındaki teknik adam, Matteo Guendouzi hakkında da görüşlerini paylaştı: "Bildiğimiz bir oyuncu ama 30 milyon Euro bana yüksek geldi. Süper Kupa’da iyi bir maç oynadı ama uzun bir maratonda bunu ne kadar götürebilecek, bende soru işareti var. İyi bir maç oynadı ve Fenerbahçe taraftarlarını mutlu etti. 30 milyon Euro ciddi bir rakam. Ben de o yüzden soru işareti taşıyorum".

İHA’ya yaptığı açıklamalarda Şahin, hem maçtaki organizasyon hem de futbol ekonomisinin lig dengeleri üzerindeki etkileri konusunda net ifadeler kullandı.

