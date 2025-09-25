Sema Silkin Ün: İsrail Uluslararası Futboldan Men Edilmeli, TFF Harekete Geçsin

Yeni Yol Partisi Milletvekili, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı spor yaptırımının uygulanmasını istedi

Yeni Yol Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında devam eden soykırım iddiaları nedeniyle İsrail'in uluslararası futbol turnuvalarından men edilmesi gerektiğini belirterek, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) harekete geçmesi çağrısında bulundu.

Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Ün, insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yola çıkan Küresel Sumud Filosuna yönelik saldırıyı kınadı ve bu saldırının ardından TFF'nin sessiz kalmaması gerektiğini vurguladı.

Sumud Filosu'na açık denizlerde gerçekleştirilen bu saldırının Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Birleşmiş Milletler'de Sumud Filosu'nu selamlayan açıklamasından sonra gelmesi elbette ki bir tesadüf değildir. Siyonist İsrail bu saldırıyı gerçekleştirerek Türkiye'ye ve Türkiye'nin egemenlik haklarına açıkça meydan okumuştur ve 'senin kıymet verdiğin her şey bizim hedefimiz olacak' demiştir. Aynı zamanda özellikle İslam dünyasına Türkiye'yi aciz bir devlet gibi gösterme cüretine yeltenmiştir. Bu meydan okumaya verilecek tek cevap, Barbaros'un torunlarının, denizcilerimizin, kahraman deniz filomuzun Sumud Filosu'na eşlik etmesi olacaktır.

Ün, ayrıca İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in UEFA ve FIFA'ya yaptığı çağrıyı hatırlatarak, benzer bir girişimin TFF tarafından da desteklenmesi gerektiğini söyledi. Ün, Türkiye'nin ve dünyanın pek çok yerinde halkın Sumud Filosu'nu desteklediğini ifade etti.

Konuşmasında TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na doğrudan seslenen Ün, "Biz kendisini Trabzon'un yiğit bir evladı olarak gördük, bildik, böyle tanıdık, adının İbrahim olmasına güvendik. Lütfen, evladı olduğunuz şehrin, isminizi koyan babanın hakkını verin. Nedir bu suskunluğunuz? Neden İsrail'i UEFA'dan menedecek sürecin aktif bir aktörü olmuyorsunuz? Sizden bu ülkenin bir vatandaşı olarak ricada bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

Ün son olarak TFF'ye çağrısını tekrarladı: "Harekete geçin ve Avrupa'nın tüm stadyumlarını İsrail'e kapattırın."