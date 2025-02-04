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Semih Erden Basketbolu Bıraktı: Efsane Milli Oyuncudan Duygusal Veda

Milli basketbolcu Semih Erden, 38 yaşında basketbol kariyerine son verdiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 18:47
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 18:47
Semih Erden Basketbolu Bıraktı: Efsane Milli Oyuncudan Duygusal Veda

Semih Erden, Basketbol Kariyerine Veda Etti

Türk basketbolunun efsanelerinden biri olan Semih Erden, 38 yaşında aktif sporculuk hayatını noktaladığını duyurdu. Kısa ama etkili kariyerinde NBA takımlarından Boston Celtics ve Cleveland Cavaliers yanı sıra, Sırbistan Basketbol Ligi'nde Partizan, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde ise Fenerbahçe, Beşiktaş, Anadolu Efes, Darüşşafaka, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Karşıyaka, Türk Telekom ve son olarak Bursaspor gibi önemli kulüplerde forma giymiştir.

Duygusal Veda Metni Sosyal Medyada Paylaşıldı

Sosyal medya hesabından yaptığı veda paylaşımında, hayatının en zor ama en anlamlı kararlarından birini aldığını belirten Erden, şu ifadeleri kullandı: "Bu zamana kadar beni ben yapan, her adımda güç ve ilham veren basketbol yolculuğuma veda ediyorum. Bu yolculuğa başladığımda tek hayalim, sevdiğim bu oyunu oynayabilmekti."

Erden, duygusal mesajını sürdürerek, "Sahada ter döktüğüm her an, aldığım her destek, yaşadığım her zorluk beni daha güçlü, daha kararlı ve daha alçakgönüllü bir insan yaptı"

Yeni Bir Başlangıca Hazırlık

Semih Erden, veda metninde bu sürecin sadece bir son değil, aynı zamanda yeni bir başlangıç olduğunu vurgulayarak; "Bu spordan öğrendiklerimi ve deneyimlerimi, gelecek nesillerle paylaşmak ve genç sporculara yol göstermek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Her birinizin hayatımda çok özel bir yeri var," diyerek destekleyen hayranlarına da teşekkür eden Erden, basketbol sahalarından ayrılsa da kalbinin her zaman bu oyunla birlikte olacağını belirtti.

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