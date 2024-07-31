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Şenes Erzik, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu Ziyaret Etti

Şenes Erzik, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na ziyarette bulundu. Görüşme detayları ve İtalya Büyükelçisi'nin tebrikleri haberimizde.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 15:37
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 15:37
Şenes Erzik, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu Ziyaret Etti

Önemli Bir Ziyaret

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Onursal Başkanı Şenes Erzik, İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu’nu makamında ziyaret etti. TFF'den yapılan açıklamaya göre, görüşme Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilmiştir ve TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz da ziyarette yer almıştır.

Formanın Takdimi

Görüşmenin sonunda, Hacıosmanoğlu, Şenes Erzik’e üzerinde isminin yazılı olduğu bir A Milli Takım forması hediye etti. Bu jest, futbol camiası için anlam taşıyan bir anı oldu.

Büyükelçinin Tebrikleri

Ayrıca, İtalya'nın Türkiye Büyükelçisi Giorgio Marrapodi de İbrahim Hacıosmanoğlu'na ziyarette bulundu. Marrapodi, Hacıosmanoğlu'nu TFF Başkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti ve yeni görevinde başarılar diledi.

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