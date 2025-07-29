Serbest Dalışta Dünya İkincisi Timur Alp Kuru: Hedefim Altın Madalya

Timur Alp Kuru, Altın Madalya İçin Hedef Belirledi

Tekirdağ'da sekiz ay önce serbest dalışa başlayan Timur Alp Kuru, dünya ikinciliğine ulaşarak büyük bir başarı elde etti. Gelecek yıl düzenlenecek yarışmalarda altın madalya kazanmayı hayal eden Kuru, ülkesini temsil etmek ve ailesini gururlandırmak için hazırlıklarına devam ediyor.

Genç Sporcunun Hızla Yükselişi

15 yaşındaki Kuru, çeşitli spor branşlarıyla ilgilendikten sonra serbest dalışa geçmeyi tercih etti. Yedi ay önce antrenör Sertan Aydın ile çalışmaya başladığından beri kendisini hızla geliştiren Kuru, Türkiye Şampiyonası'na katıldı ve altın madalya kazandı.

Mayıs ayında Yunanistan'da düzenlenen Dünya Sualtı Sporları Konfederasyonu (CMAS) Serbest Dalış Havuz Büyükler ve Gençler Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Kuru, statik apnea (STA) disiplininde dünya ikincisi olarak dikkat çekti.

Başarı Hedefleri ve Antrenman Çalışmaları

Kuru, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her zaman daha iyi dereceler için çalıştığını ve kürsüde olmanın kendisine verdiği gururu paylaştı. “İlk olarak Türkiye şampiyonu oldum. Ardından dünya seçmelerinde ikinci oldum. Güzel bir histi. Seneye yine katılmayı düşünüyorum. Seneye birinci olmak istiyorum.” dedi.

Antrenör Sertan Aydın, millî sporcusunun azmi ile kısa sürede önemli başarılara imza attığını belirtti. Kuru'nun ilerleyen dönemlerde de daha büyük hedefler peşinde koşmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Tekirdağ'da 8 ay önce başladığı serbest dalışta dünya ikinciliği elde eden milli sporcu Timur Alp Kuru, gelecek yıl şampiyon olarak kürsüde yer almak için çalışıyor.

Tekirdağ'da 8 ay önce başladığı serbest dalışta dünya ikinciliği elde eden milli sporcu Timur Alp Kuru, gelecek yıl şampiyon olarak kürsüde yer almak için çalışıyor.