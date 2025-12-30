DOLAR
Serdal Adalı’dan BJK-Kabataş Vakfı Okulları’na Yeni Yıl Ziyareti

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, BJK-Kabataş Vakfı Okulları Çamlıca Kampüsü’ndeki yeni yıl törenine katılarak öğrenci, öğretmen ve idari kadroyla buluştu.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 09:52
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 09:52
Çamlıca Kampüsü’nde anlamlı buluşma

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, BJK-Kabataş Vakfı Okulları’nın Çamlıca Kampüsü’nde düzenlenen yeni yıl törenine katıldı.

Adalı, törende BJK-Kabataş Vakfı Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Anıl Cansızoğlu, idari personel, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Organizasyonda Beşiktaş camiasının genel sekreteri Uğur Fora da Başkan Adalı’ya eşlik etti.

Etkinlikte konuşan Başkan Adalı şu ifadeleri kullandı:

"Bugün burada sizlerle bir arada olmak, benim için sıradan bir ziyaretin çok ötesinde. Büyük bir gurur ve tarif edilemez bir mutluluk kaynağı. Şu an karşımdaki bu pırıl pırıl gözlere baktığımda; sadece bugünü değil, hayal ettiğimiz o aydınlık geleceği görüyorum. Ülkesine ve camiasına hizmet etmeyi hayatının merkezine koymuş biri için; Beşiktaş vizyonuyla harmanlanmış, Atatürk ilkelerine bağlı, sorumluluk sahibi ve çalışkan bir gençliğin yetiştiğini görmekten daha büyük bir ödül olamaz. Sevgili gençler, sizler Türkiye’nin sadece yarını değil, bugün sahip olduğu en büyük güçsünüz. Dünyayı okuyan, sorgulayan, üreten ve asla pes etmeyen o irade tam burada. Hissedebiliyorum. Unutmayın ki burada; Büyük Atatürk’ün rehberliğinde, Beşiktaş ve Kabataş’ın ortak ruhuyla yetişiyorsunuz. Beşiktaş demek, iyi insan olmayı pusula edinmektir. Ortak değerler etrafında kenetlenmek, her koşulda gençliğe güvenmek ve Cumhuriyet değerlerini baş tacı etmektir. Bizim en büyük temennimiz; sizin hayatta Beşiktaş’ın örnek ahlakıyla, başarılı birer birey olarak ilerlemenizdir. Sizlerden tek isteğimiz; yeteneklerinizi, burada aldığınız nitelikli eğitimi ve Beşiktaş kültürünü her zaman yüreğinizde taşımanızdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ’Sizler, yani yeni Türkiye’nin genç evlatları! Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz. Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler, asla ve asla yorulmazlar. Türk Gençliği gayeye, bizim yüksek idealimize durmadan, yorulmadan yürüyecektir’ sözleri, hayat yolculuğunuzda yolunuzu aydınlatsın ve size her daim güç versin. Şimdi önümüzde emin adımlarla yürüyeceğiniz, fırsatlarla dolu yepyeni bir yıl var. 2026 yılına girerken her biriniz için en büyük dileğim; sağlığınız ve mutluluğunuzla birlikte o ’yorulmama’ azminizi asla kaybetmemenizdir. Kendinize inandığınız, ’Gelecek benim ve ben yaparım’ dediğiniz bir yıl olsun. Şunu da bilmenizi isterim ki; her ne kadar buraya çok sık gelemiyor olsam da yüreğim her zaman sizlerle. Dünyada başka hiçbir milletin sahip olamadığı bir liderin fikirlerine, büyük Beşiktaş ailesinin o koruyucu kanatlarına ve her zaman yanınızda olan Serdal ağabeyinize sahip olduğunuzu asla unutmayın."

Konuşmanın ardından Başkan Serdal Adalı, öğrencilerle birlikte günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

