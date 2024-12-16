Serdar Topraktepe: 'Bazı Maçlar Tekniğin Konuşulmadığı Maçlardır'

Serdar Topraktepe, Maç Sonrası Açıklamalarda Bulundu

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, konuk olduğu Adana Demirspor'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından yapılan basın toplantısında teknik sorumlu Serdar Topraktepe, camiasından ve taraftarından özür diledi.

''Bazı Maçlar Tekniğin Konuşulmadığı Maçlardır''

Topraktepe, Adana Demirspor'u galibiyetinden dolayı kutlarken, bu maçın önemini futbolcularına sık sık anlattıklarını belirtti. "Fenerbahçe maçından daha zor olacağını söyledik. Çünkü Adana Demirspor'un kaybedeceği bir şey yoktu. Futbolcuları rahattı. Bu yüzden 'direnç göreceğimizi' tahmin etmiştik," dedi.

İlk Yarının Olumsuz Sonucu

İlk yarıda futbolcularının istedikleri reaksiyonu gösteremediğini vurgulayan Topraktepe, "İlk yarıyı 2-0 mağlup kapattık. İkinci yarıda ise daha iyi bir performans gösterdik ve pozisyonlar bulduk. Ancak 10 kişi kalmamız da durumu zorlaştırdı. Bunu ilk yarıda yapmamız gerekiyordu. Bazı maçlar vardır tekniğin, taktiğin konuşulmadığı maç, böyle bir maçtı. Kaybettiğimiz için de çok üzgünüm," ifadelerini kullandı.