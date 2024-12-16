DOLAR
34,93 0,09%
EURO
36,73 -0,04%
ALTIN
2.980,12 -0,11%
BITCOIN
3.717.300,66 -3,2%

Serdar Topraktepe: 'Bazı Maçlar Tekniğin Konuşulmadığı Maçlardır'

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, Adana Demirspor'a 2-1 yenilmenin ardından camiasından özür diledi.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 21:42
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 21:42
Serdar Topraktepe: 'Bazı Maçlar Tekniğin Konuşulmadığı Maçlardır'

Serdar Topraktepe, Maç Sonrası Açıklamalarda Bulundu

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, konuk olduğu Adana Demirspor'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından yapılan basın toplantısında teknik sorumlu Serdar Topraktepe, camiasından ve taraftarından özür diledi.

''Bazı Maçlar Tekniğin Konuşulmadığı Maçlardır''

Topraktepe, Adana Demirspor'u galibiyetinden dolayı kutlarken, bu maçın önemini futbolcularına sık sık anlattıklarını belirtti. "Fenerbahçe maçından daha zor olacağını söyledik. Çünkü Adana Demirspor'un kaybedeceği bir şey yoktu. Futbolcuları rahattı. Bu yüzden 'direnç göreceğimizi' tahmin etmiştik," dedi.

İlk Yarının Olumsuz Sonucu

İlk yarıda futbolcularının istedikleri reaksiyonu gösteremediğini vurgulayan Topraktepe, "İlk yarıyı 2-0 mağlup kapattık. İkinci yarıda ise daha iyi bir performans gösterdik ve pozisyonlar bulduk. Ancak 10 kişi kalmamız da durumu zorlaştırdı. Bunu ilk yarıda yapmamız gerekiyordu. Bazı maçlar vardır tekniğin, taktiğin konuşulmadığı maç, böyle bir maçtı. Kaybettiğimiz için de çok üzgünüm," ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

2025'te Başak ve Yükselen Başakları Neler Bekliyor?

2025'te Terazi Burçlarını Neler Bekliyor? Uranüs ve Neptün Etkileriyle Yeni Fırsatlar Doğacak!

Medicana'dan Elektronik Sigara Uyarısı: Akciğer Kanseri Riski Artıyor

2025'te Kova ve Yükselen Kova Burçlarını Bekleyen Heyecan Verici Gelişmeler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana Demirspor'un Zaferi: Mustafa Dalcı'dan Açıklamalar
2
Vanlı Dağcılardan Küçük Erek Dağı'na Zirve Tırmanışı
3
Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel'den Taraftara Özür: 'Utanç Verici Bir Tablo'
4
Galatasaray Trabzonspor'u İlk Yarıda 2-1 Geçti
5
Serdar Topraktepe: 'Bazı Maçlar Tekniğin Konuşulmadığı Maçlardır'
6
Onvo Büyükçekmece Basketbol, Yalovaspor'u Rahat Geçti
7
Bursaspor, Teknik Direktör Batalla ile Ayrıldı

Garanti Bankası'ndan Yeni Yılda 50.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı

Çatalca İş Fırsatları Buluşması Başlıyor! Yüz Yüze Görüşme İmkanları

2025'te Balık ve Yükselen Balık Burçlarını Neler Bekliyor? Uranüs ve Neptün Etkisi İle Hayatınızda Neler Değişecek?

2025'te Kova ve Yükselen Kova Burçlarını Bekleyen Heyecan Verici Gelişmeler

2025 Yılı Dini Günler ve Bayramlar Takvimi Açıklandı!

2025'te Yay ve Yükselen Yay Burçlarını Bekleyen Sürprizler

2025 Akrep ve Yükselen Akrep Burçlarını Bekleyen Sürpriz Dolu Fırsatlar

2025'te Terazi Burçlarını Neler Bekliyor? Uranüs ve Neptün Etkileriyle Yeni Fırsatlar Doğacak!

Medicana'dan Elektronik Sigara Uyarısı: Akciğer Kanseri Riski Artıyor

2025'te Başak ve Yükselen Başakları Neler Bekliyor?

Emlakjet Geri Dönüş Endeksi: Yatırımcılar İçin Kazanç Fırsatları

Aslan ve Yükselen Aslanlar: 2025'te Sizi Neler Bekliyor?