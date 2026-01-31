Sergen Yalçın'dan 4 değişiklik: Beşiktaş - Konyaspor 11'i

Sergen Yalçın'dan 4 değişiklik

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, geçtiğimiz hafta deplasmanda oynadıkları Eyüpspor maçının 11'inden 4 değişiklik yaparak Konyaspor karşısına çıktı.

11'de yapılan değişiklikler

Tecrübeli teknik adam, sağ bekte Taylan Bulut'un yerine Gökhan Sazdağı'na ilk 11'de şans verirken; Kartal Kayra yerine Salih Uçan sahaya çıktı. Jota Silva kulübeye çekilirken yerine Cengiz Ünder görevlendirildi. Ayrıca Mustafa Erhan Hekimoğlu, Milot Rashica'nın yerine 11'e döndü.

Yeni transferler kadroda

Siyah-beyazlılarda yeni transferler Yasin Özcan ile Kristjan Asllani müsabakaya yedek kulübesinde başladı. İkili, teknik direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde ilk kez Beşiktaş forması giyecek.

6 Şubat unutulmadı

Beşiktaşlı futbolcular, karşılaşma öncesi ısınmaya "6 Şubat: Unutmadık! Önlem al, Hayatta kal" pankartıyla çıktı. 6 Şubat 2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olan depremde hayatını kaybedenler anıldı.

Taraftardan destek, yönetime tepki

Karşılaşma öncesi siyah-beyazlı taraftarlar Sergen Yalçın'a destek verirken yönetimi protesto etti. İlk düdükten önce Yalçın lehine tezahüratlar yapılırken, daha sonra "yönetim istifa" sloganları yükseldi.

