Sergen Yalçın'dan 4 değişiklik: Beşiktaş - Konyaspor 11'i

Sergen Yalçın, Eyüpspor 11'inden 4 değişiklikle Konyaspor karşısına çıktı; yeni transferler yedekte, 6 Şubat unutulmadı; taraftar yönetimi protesto etti.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 20:39
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 21:18
Sergen Yalçın'dan 4 değişiklik: Beşiktaş - Konyaspor 11'i

Sergen Yalçın'dan 4 değişiklik

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, geçtiğimiz hafta deplasmanda oynadıkları Eyüpspor maçının 11'inden 4 değişiklik yaparak Konyaspor karşısına çıktı.

11'de yapılan değişiklikler

Tecrübeli teknik adam, sağ bekte Taylan Bulut'un yerine Gökhan Sazdağı'na ilk 11'de şans verirken; Kartal Kayra yerine Salih Uçan sahaya çıktı. Jota Silva kulübeye çekilirken yerine Cengiz Ünder görevlendirildi. Ayrıca Mustafa Erhan Hekimoğlu, Milot Rashica'nın yerine 11'e döndü.

Yeni transferler kadroda

Siyah-beyazlılarda yeni transferler Yasin Özcan ile Kristjan Asllani müsabakaya yedek kulübesinde başladı. İkili, teknik direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde ilk kez Beşiktaş forması giyecek.

6 Şubat unutulmadı

Beşiktaşlı futbolcular, karşılaşma öncesi ısınmaya "6 Şubat: Unutmadık! Önlem al, Hayatta kal" pankartıyla çıktı. 6 Şubat 2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olan depremde hayatını kaybedenler anıldı.

Taraftardan destek, yönetime tepki

Karşılaşma öncesi siyah-beyazlı taraftarlar Sergen Yalçın'a destek verirken yönetimi protesto etti. İlk düdükten önce Yalçın lehine tezahüratlar yapılırken, daha sonra "yönetim istifa" sloganları yükseldi.

BEŞİKTAŞ TEKNİK DİREKTÖRÜ SERGEN YALÇIN, GEÇTİĞİMİZ HAFTA DEPLASMANDA OYNADIKLARI EYÜPSPOR MAÇININ...

BEŞİKTAŞ TEKNİK DİREKTÖRÜ SERGEN YALÇIN, GEÇTİĞİMİZ HAFTA DEPLASMANDA OYNADIKLARI EYÜPSPOR MAÇININ 11'İNDEN 4 DEĞİŞİKLİK YAPARAK KONYASPOR KARŞISINA ÇIKTI.

KRİSTJAN ASLLANİ MÜSABAKAYA YEDEK KULÜBESİNDE BAŞLIYOR.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Göztepe 2-1 Fatih Karagümrük — İlk Yarı (Trendyol Süper Lig 20. Hafta)
2
Beşiktaş 1-1 Konyaspor (İlk Yarı) - Trendyol Süper Lig 20. Hafta
3
Kütahya'da Tarihi Spor İş Birliği: Şaphane ve Pazarlar Kız Futbolu İçin Birleşti
4
Galatasaray, Kayserispor Maçı Öncesi Hazırlığını Tamamladı
5
Sergen Yalçın'dan 4 değişiklik: Beşiktaş - Konyaspor 11'i
6
Trendyol Süper Lig: Beşiktaş 0-0 Konyaspor — 15'te Golsüz Eşitlik
7
Nuri Şahin: "Bu 1 puan sezon sonunda bize yardımcı olabilir"

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları