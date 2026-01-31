Tüpraş Stadyumu'nda 'Yönetim İstifa' Tezahüratları: Beşiktaş 2-1 Konyaspor

Beşiktaş'ın Tüpraş Stadyumu'ndaki Konyaspor zaferinde taraftarlar maç boyunca ve sonrasında 'yönetim istifa' tezahüratları yaptı.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 22:23
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 22:23
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, evinde Konyaspor'u 2-1 mağlup etti.

Taraftar Tepkileri

Maç öncesi ısınma sırasında, müsabaka esnasında ve bitiş düdüğünün ardından siyah-beyazlı taraftarlar sık sık 'yönetim istifa' tezahüratları yaptı.

Taraftarlar ayrıca 'Siyah beyaz, yönetim istifa?' şeklindeki sloganlarla tepkilerini dile getirdi.

Maçta Atmosfer

Beşiktaş ile Konyaspor arasındaki bu karşılaşmada yaşanan tezahüratlar, yönetim aleyhindeki rahatsızlığın maç boyunca tekrarlandığını gösterdi.

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

