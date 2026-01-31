Tüpraş Stadyumu'nda 'Yönetim İstifa' Tezahüratları: Beşiktaş 2-1 Konyaspor

Tüpraş Stadyumu'nda 'Yönetim İstifa' Tezahüratları
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, evinde Konyaspor'u 2-1 mağlup etti.
Taraftar Tepkileri
Maç öncesi ısınma sırasında, müsabaka esnasında ve bitiş düdüğünün ardından siyah-beyazlı taraftarlar sık sık 'yönetim istifa' tezahüratları yaptı.
Taraftarlar ayrıca 'Siyah beyaz, yönetim istifa?' şeklindeki sloganlarla tepkilerini dile getirdi.
Maçta Atmosfer
Beşiktaş ile Konyaspor arasındaki bu karşılaşmada yaşanan tezahüratlar, yönetim aleyhindeki rahatsızlığın maç boyunca tekrarlandığını gösterdi.
BEŞİKTAŞ’IN SÜPER LİG’İN 20. HAFTASINDA EVİNDE KONYASPOR’U 2-1 MAĞLUP ETTİĞİ MAÇTA SİYAH-BEYAZLI TARAFTARLAR ‘YÖNETİM İSTİFA’ TEZAHÜRATLARI YAPTI.