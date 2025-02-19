Sergio Oliveira, Brezilya'ya Transfer Oldu: Yeni Takımı Recife ile Anlaştı

Galatasaray'ın eski futbolcusu Sergio Oliveira, Brezilya Ligi'nde Recife ile sözleşme imzaladı, kariyerinde yeni bir sayfa açıyor.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 15:29
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 15:29
Sergio Oliveira, Brezilya'ya Transfer Oldu: Yeni Takımı Recife ile Anlaştı

Galatasaray'ın eski futbolcusu Sergio Oliveira, yeni sezonda Brezilya Birinci Futbol Ligi'nde mücadele edecek olan Recife'ye transfer oldu. Kulübün yaptığı açıklamaya göre, 32 yaşındaki oyuncu ile Aralık 2026'ya kadar sözleşme imzalandı.

Kariyerinde Porto, Nantes, PAOK, Roma, Galatasaray ve Olympiakos gibi kulüplerde forma giyen Portekizli orta saha oyuncusu, ülkesinin milli takım formasını da 13 kez terletmiştir.

Roma ile birlikte 2021-2022 sezonunda UEFA Konferans Ligi kupasını kazanan Oliveira, 2022-2024 yılları arasında Galatasaray'da forma giymiştir. Bu süreçte, sarı-kırmızılı takımla iki lig şampiyonluğu ve bir Türkiye Kupası sevinci yaşadı.

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