Serie A açılışı: Napoli, Sassuolo'yu 2-0 mağlup etti
Şampiyon Napoli deplasmanda galibiyetle başladı
İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) 1. hafta maçında geçen sezonun şampiyonu Napoli, deplasmanda Sassuolo'yu 2-0 mağlup etti.
Karşılaşma Citta del Tricolore Stadı'nda oynandı. Napoli, maçın 17. dakikasında Scott McTominay'in kafa golüyle öne geçti.
57. dakikada konuk ekibin Manchester City'den transferi Kevin De Bruyne, serbest vuruştan attığı harika golle farkı 2'ye çıkardı.
Maçın 79. dakikasında Ismael Kone, rakibine yaptığı sert müdahale sonrası kırmızı kart gördü ve Sassuolo sahada 10 kişi kaldı.
Bu sonuçla Napoli sezona galibiyetle başlarken, Sassuolo 1. haftayı yenilgiyle kapadı.