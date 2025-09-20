Serie A: Juventus, Hellas Verona Deplasmanında 1-1 Berabere

Serie A 4. haftasında Juventus, Marcantonio Bentegodi'de Hellas Verona ile 1-1 berabere kaldı. Conceiçao ile öne geçen Juventus'a Orban penaltıyla yanıt verdi.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 21:20
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 21:20
İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 4. hafta mücadelesinde Juventus, Marcantonio Bentegodi Stadı'nda oynanan karşılaşmada Hellas Verona ile 1-1 berabere kaldı.

Maçın Önemli Anları

Konuk ekip Juventus, 19. dakikada Francisco Conceiçao ile öne geçti. Ev sahibi Hellas Verona, maçın 44. dakikasında kazanılan penaltıyı değerlendiren Gift Orban ile eşitliği sağladı. Karşılaşma 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Kenan Yıldız, maçta 90 dakika forma giydi.

Puan Durumu

Bu sonuçla Juventus, 10 puanla maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Hellas Verona ise 3 puanla 15. sırada yer aldı.

