Serie A: Juventus, Hellas Verona Deplasmanında 1-1 Berabere

Juventus, Hellas Verona Karşısında Deplasmanda 1-1 Berabere Kaldı
İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 4. hafta mücadelesinde Juventus, Marcantonio Bentegodi Stadı'nda oynanan karşılaşmada Hellas Verona ile 1-1 berabere kaldı.
Maçın Önemli Anları
Konuk ekip Juventus, 19. dakikada Francisco Conceiçao ile öne geçti. Ev sahibi Hellas Verona, maçın 44. dakikasında kazanılan penaltıyı değerlendiren Gift Orban ile eşitliği sağladı. Karşılaşma 1-1 beraberlikle tamamlandı.
Kenan Yıldız, maçta 90 dakika forma giydi.
Puan Durumu
Bu sonuçla Juventus, 10 puanla maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Hellas Verona ise 3 puanla 15. sırada yer aldı.