Serikspor, Amed Sportif Faaliyetler Karşılaşmasına Belek'te Hazırlanıyor

Serikspor, Trendyol 1. Lig 10. haftasında Amed Sportif Faaliyetler maçı öncesi Belek'te Sergey Yuran yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 11.10.2025 22:51
Güncelleme Tarihi: 11.10.2025 22:51
Trendyol 1. Lig 10. hafta maçı öncesi son prova

Serikspor, Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında evinde oynayacağı Amed Sportif Faaliyetler maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Yeşil-beyazlı ekip, Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelin sahasında teknik direktör Sergey Yuran yönetiminde antrenmana ısınma hareketleriyle başladı.

Antrenman, pas, dar alan, hücum, savunma ve gol vuruşu çalışmasıyla tamamlandı.

Serikspor, 19 Ekim Pazar günü oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarına yarın devam edecek.

Serikspor, Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Amed Sportif Faaliyetler'i konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü. İdmana, defans oyuncusu Aleksandr Martynov (ortada) da katıldı.

