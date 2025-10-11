Serikspor, Amed Sportif Faaliyetler Karşılaşmasına Belek'te Hazırlanıyor
Trendyol 1. Lig 10. hafta maçı öncesi son prova
Serikspor, Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında evinde oynayacağı Amed Sportif Faaliyetler maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
Yeşil-beyazlı ekip, Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelin sahasında teknik direktör Sergey Yuran yönetiminde antrenmana ısınma hareketleriyle başladı.
Antrenman, pas, dar alan, hücum, savunma ve gol vuruşu çalışmasıyla tamamlandı.
Serikspor, 19 Ekim Pazar günü oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarına yarın devam edecek.
Serikspor, Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Amed Sportif Faaliyetler'i konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü. İdmana, defans oyuncusu Aleksandr Martynov (ortada) da katıldı.